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Як безстрашні українці у Херсоні зустрічали рашистів та як ЗСУ: відео

Надія Клочко
glavcom.ua
Як безстрашні українці у Херсоні зустрічали рашистів та як ЗСУ: відео
Херсонці виходили з прапорами України і у перший день окупації, і сьогодні
фото з відкритих джерел

Різна гостинність: у березні жителі Херсона проганяли окупантів, а сьогодні радісно зустрічають воїнів ЗСУ

Користувачі соцмереж згадують, як херсонці чинили мужній спротив у перші дні окупації. Люди порівнюють, з якою люттю херсонці реагували на появу і місті окупантів та як зустрічають з радісними вигуками і обіймами воїнів Збройних сил України сьогодні.

Як відомо на початку окупації жителі Херсона виходити на масові акції протесту. Вони стояли з прапорами у центрі міста та закликали рашистів іти геть. Люди, ризикуючи життям, входити на протести та кричали в обличчя озброєним окупантам, що Херсон – це Україна.

Геть по-іншому жителі Херсона зустрічають сьогодні воїнів ЗСУ. Звільнення міста стало справжнім святом для його жителів. Херсонці виходять на вулиці з прапорами та плакатами і зі сльозами радості на очах вітають українських визволителів.

Та є дещо незмінне на фото та відео про сьогоднішній день і про початок окупації – це прапор України, який тримають у руках хоробрі жителі міста. 

Нагадаємо, сьогодні, 11 листопада, міноборони України офіційно повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення. 

Тим часом міністерство оборони країни-агресорки відзвітувало про втечу з Херсона. Рашисти описують свій вихід, як «перегрупування» військ, при цьому звітують, що втрат живої сили та техніки при відступі не мають.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км.

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Теги: окупанти війна Херсон окупація деокупація

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