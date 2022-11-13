В окупованому Скадовську пролунали гучні вибухи
Офіційних коментарів щодо вибухів наразі немає
У тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області місцеві мешканці чули гучні вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».
«У тимчасово окупованому Скадовську було чутно гучні вибухи», – повідомило видання, посилаючись на місцевих жителів.
Зазначимо, що офіційних коментарів щодо вибухів поки не надходило.
Як раніше повідомлялося, місцеві жителі тимчасово окупованого Скадовська Херсонської області розповіли, що поліцейські-колаборанти повісили 56-річну Тетяну Мудрєнко за фразу «Скадовськ – це Україна».
Нагадаємо, триває двісті шістдесят третя доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка і Новоселівське Луганської області та Торське, Бахмут, Білогорівка, Спірне, Торецьк, Красногорівка, Первомайське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка на Донеччині. У звільнених населених пунктах Херсонської області тривають стабілізаційні заходи. Ворог продовжує фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра.
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