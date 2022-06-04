Окупанти обстріляли Сумщину ракетами з літака (фото)

Це вже третій за сьогодні удар по Сумщині із застосуванням авіації

Ворожий літак здійснив шість пусків ракетами по прикордонній території

Сьогодні, 4 травня, рашисти з літака обстріляли ракетами прикордонні райони Сумщини. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

«По обіді ворожий літак, який зайшов з боку російського села Миколаївка, здійснив 6 пусків ракетами по прикордонній території України. Ракети розірвалися на околиці одного з населених пунктів Шосткинського району Сумщини.

Це вже третій за сьогодні удар із застосуванням авіації. За 3 години до цього російський безпілотник здійснив скидання двох вибухових пристроїв у Великописарівському районі Сумщини. А близько четвертої години ранку ворожа авіація здійснила шість пусків ракет, які розірвалися на околиці прикордонних населених пунктів Сумського району», – йдеться у повідомленні.

Крім цього, 4 червня з Росії уже тричі обстріляли українське прикордоння з мінометів.

В одному випадку росіяни випустили вісім мін по території Шосткинського району Сумщини. Ще в двох випадках ворог випустив 19 мін по території Новгород-Сіверського району Чернігівщини.

Як стало відомо 4 червня, під обстріл окупантів знову потрапила Святогірська лавра в Донецької області.

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