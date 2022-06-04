  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Окупанти обстріляли Сумщину ракетами з літака (фото)
рус
    Події в Україні

    Окупанти обстріляли Сумщину ракетами з літака (фото)

    Це вже третій за сьогодні удар по Сумщині із застосуванням авіації - Окупанти обстріляли Сумщину ракетами з літака (фото)
    Це вже третій за сьогодні удар по Сумщині із застосуванням авіації
    фото з відкритих джерел

    Ворожий літак здійснив шість пусків ракетами по прикордонній території

    Сьогодні, 4 травня, рашисти з літака обстріляли ракетами прикордонні райони Сумщини. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

    «По обіді ворожий літак, який зайшов з боку російського села Миколаївка, здійснив 6 пусків ракетами по прикордонній території України. Ракети розірвалися на околиці одного з населених пунктів Шосткинського району Сумщини.

    Це вже третій за сьогодні удар із застосуванням авіації. За 3 години до цього російський безпілотник здійснив скидання двох вибухових пристроїв у Великописарівському районі Сумщини. А близько четвертої години ранку ворожа авіація здійснила шість пусків ракет, які розірвалися на околиці прикордонних населених пунктів Сумського району», – йдеться у повідомленні.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Окупанти обстріляли Сумщину ракетами з літака (фото)
    Окупанти обстріляли Сумщину ракетами з літака (фото)
    Окупанти обстріляли Сумщину ракетами з літака (фото)
    Окупанти обстріляли Сумщину ракетами з літака (фото)

    Крім цього, 4 червня з Росії уже тричі обстріляли українське прикордоння з мінометів.

    В одному випадку росіяни випустили вісім мін по території Шосткинського району Сумщини. Ще в двох випадках ворог випустив 19 мін по території Новгород-Сіверського району Чернігівщини.

    Як стало відомо 4 червня, під обстріл окупантів знову потрапила Святогірська лавра в Донецької області.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти авіація війна Генштаб літак Сумщина Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти обстріляли Сумщину ракетами з літака (фото)