Рашисти обстріляли Сумщину некерованими ракетами (фото)
Внаслідок обстрілу людських жертв чи руйнувань інфраструктури немає
Близько 4-ї години ранку 4 червня ворожа авіація здійснила 6 пусків некерованими ракетами, які розірвалися на околиці прикордонних населених пунктів Сумського району. Про це інформує Держприкордонслужба.
«Внаслідок обстрілу людських жертв чи руйнувань інфраструктури немає», – ідеться в повідомленні.
Про те, що на території Сумщини працював ворожий літак, повідомив також начальник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
«Сумщина. Подробиці нічних вибухів. Після 4 ранку на території Сумщини працював ворожий літак. Чотири вибухи на території Сумського району», – інформує він.
Нагадаємо, 2 червня після 17 години, росіяни зі своєї території почали вести вогонь з мінометів по території Миропільської громади, Сумський район.
Також 3 червня рашисти знову атакували артилерійським ударом Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині.
На Луганщині тривають бої у Сєверодонецьку, по Мирній Долині війська РФ завдали авіаудару.
Нагадаємо, триває сота доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку російські окупанти продовжують артилерійські обстріли по всій лінії зіткнення, а на Слобожанському напрямку противник продовжує підготовку до наступу.