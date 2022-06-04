  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Рашисти обстріляли Сумщину некерованими ракетами (фото)
рус
    Події в Україні

    Рашисти обстріляли Сумщину некерованими ракетами (фото)

    Залишки ворожої ракети на Сумщині - Рашисти обстріляли Сумщину некерованими ракетами (фото)
    Залишки ворожої ракети на Сумщині
    фото: Держприкордонслужба/Telegram

    Внаслідок обстрілу людських жертв чи руйнувань інфраструктури немає

    Близько 4-ї години ранку 4 червня ворожа авіація здійснила 6 пусків некерованими ракетами, які розірвалися на околиці прикордонних населених пунктів Сумського району. Про це інформує Держприкордонслужба.

    «Внаслідок обстрілу людських жертв чи руйнувань інфраструктури немає», – ідеться в повідомленні.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Рашисти обстріляли Сумщину некерованими ракетами (фото)
    Рашисти обстріляли Сумщину некерованими ракетами (фото)

    Про те, що на території Сумщини працював ворожий літак, повідомив також начальник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

    «Сумщина. Подробиці нічних вибухів. Після 4 ранку на території Сумщини працював ворожий літак. Чотири вибухи на території Сумського району», – інформує він.

    Нагадаємо, 2 червня після 17 години, росіяни зі своєї території почали вести вогонь з мінометів по території Миропільської громади, Сумський район.

    Також 3 червня рашисти знову атакували артилерійським ударом Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині.

    На Луганщині тривають бої у Сєверодонецьку, по Мирній Долині війська РФ завдали авіаудару.

    Нагадаємо, триває сота доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку російські окупанти продовжують артилерійські обстріли по всій лінії зіткнення, а на Слобожанському напрямку противник продовжує підготовку до наступу.

    Читайте також

    Теги: росія окупанти Держприкордонслужба Луганщина авіація війна літак Сумщина Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рашисти обстріляли Сумщину некерованими ракетами (фото)