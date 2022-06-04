Рашисти обстріляли Сумщину некерованими ракетами (фото)

Внаслідок обстрілу людських жертв чи руйнувань інфраструктури немає

Близько 4-ї години ранку 4 червня ворожа авіація здійснила 6 пусків некерованими ракетами, які розірвалися на околиці прикордонних населених пунктів Сумського району. Про це інформує Держприкордонслужба.

«Внаслідок обстрілу людських жертв чи руйнувань інфраструктури немає», – ідеться в повідомленні.

Про те, що на території Сумщини працював ворожий літак, повідомив також начальник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Сумщина. Подробиці нічних вибухів. Після 4 ранку на території Сумщини працював ворожий літак. Чотири вибухи на території Сумського району», – інформує він.

Нагадаємо, 2 червня після 17 години, росіяни зі своєї території почали вести вогонь з мінометів по території Миропільської громади, Сумський район.

Також 3 червня рашисти знову атакували артилерійським ударом Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині.

На Луганщині тривають бої у Сєверодонецьку, по Мирній Долині війська РФ завдали авіаудару.

Нагадаємо, триває сота доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку російські окупанти продовжують артилерійські обстріли по всій лінії зіткнення, а на Слобожанському напрямку противник продовжує підготовку до наступу.

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