Санду має вимагати від України військової підтримки: заява молдовського політика

Парламент Молдови вимагатиме від України військової підтримки у разі відкритої військової операції проти Республіки

Парламент Молдови вимагатиме від України військової підтримки у разі відкритої військової операції проти Республіки

Російська агентура намагатиметься влаштувати дестабілізацію у Молдові

Представники проєвропейських сил у Республіці Молдова закликають керівництво країни звернутися до України за військовою підтримкою у контексті дестабілізації в непідконтрольному Придністров'ї. Про це написав на своїй сторінці фейсбук колишній депутат парламенту Кирил Моцпан, передає «Главком».

«Парламент має вимагати від України військової підтримки у разі відкритої військової операції проти Республіки Молдова, щоб запобігти загрозам безпеки нашої держави», – написав політик.

За його словами, Російська Федерація, розвʼязавши повномасштабну війну проти України, показала, що не поважає демократію, право народів на самовизначення та власний вибір.

«Москва розглядає пострадянські країни як свої колонії, ресурси яких вона хоче досліджувати», – відзначив Моцпан.

Політик попередив, що російська агентура та проросійські сили намагатимуться влаштувати дестабілізацію у Молдові.

«Існує велика ймовірність, що 9 травня російські агенти в особі комуністів і соціалістів спробують повторити сценарій, що стався у 2014 році в Україні, коли проросійські сили виходили з двоколірними стрічками на мітинги з вимогою створення так званої Новоросії. 9 травня лідери проросійських політичних сил у Республіці Молдова можуть захотіти дестабілізувати ситуацію в Кишиневі», – написав Моцпан.

Політик нагадав, що на території Придністров’я знаходиться достатній для дестабілізації контингент збройних сил сепаратистського режиму, а також Оперативна група російських військ (ОГРВ), яка може підтримати заворушення, інспіровані російською агентурою.

Крім того, на думку Моцпана, нещодавні провокації у Придністровʼї могли мати на меті збільшення потоку біженців для проникнення російських диверсійно-розвідувальних груп в регіоні.

«Це вперше, коли проросійські партії не мають більшості в законодавчому органі, а поразка в Україні послабить їхній вплив у нашій країні. Тому можлива спроба повернути Молдову у сферу впливу Російської Федерації, що означало б втрату суверенітету та незалежності за зразком Білорусі», – підкреслив політик.

Він також закликав чиновників негайно визнати Придністровʼя окупованою територією й ухвалити рішення на рівні парламенту відповідно до резолюції ПАРЄ.

«Парламент має вимагати розміщення миротворчих військ ООН, так званих "блакитних касок", на території Республіки Молдова, що перешкоджатиме ескалації військового конфлікту на території нашої країни», - написав він.

Зазначимо, колишній президент Молдови, неформальний лідер проросійської Партії соціалістів вчора під час інтервʼю пригрозив, що георгіївська стрічка має стати символом, з яким він закликає боротися проти чинної влади.

До слова, Молдова вкотре нагадала, що не передасть Україні «Міги».

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів про ситуацію у Придністров’ї та дав пораду Молдові.

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