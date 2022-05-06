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    Росію та Білорусь відсторонено від членства у міжнародній федерації тенісу

    Росію та Білорусь відсторонено від членства у міжнародній федерації тенісу
    фото з відкритих джерел

    Рішення підтримали 80% учасників Ради директорів ITF

    Міжнародна федерація тенісу (ITF) призупинила членство тенісних федерацій Росії і Білорусі через вторгнення в Україну. Про це повідомляє пресслужба федерації тенісу України.

    З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну ITF запровадила санкції проти російського та білоруського тенісу. Обидві збірні були відсторонені від змагань – Кубка Девіса та Кубку Біллі Джин Кінг.

    Хоча ITF відсторонила від змагань Росію та Білорусь, рішення не стосувалося федерацій цих країн, які залишалися членами організацій. Тепер ж Міжнародна федерація тенісу вирішила позбавити їх відповідних прав.

    Федерація тенісу України повідомила про проведення конференції Міжнародної федерації тенісу. Під час неї підіймалося питання ратифікації рішення Ради Директорів про призупинення членства Федерації тенісу Росії та Федерації тенісу Білорусі та дискваліфікації збірних команд цих країн.

    У підсумку 80% учасників Ради директорів ITF підтримали рішення остаточно відсторонити федерації тенісу Росії та Білорусі. Щодо окремих тенісистів рішення прийняте не було, проте у Федерації тенісу України анонсували, що будуть розглядати його у майбутньому.

    Нагадаємо, перша ракетка світу Борис Беккер сяде в тюрму за несплату боргів.

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    Теги: росія окупанти спорт теніс санкції війна Україна окупація #stoprussia
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    Росію та Білорусь відсторонено від членства у міжнародній федерації тенісу