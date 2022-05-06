Українські війська вибили окупантів із п’яти населених пунктів Харківщини

Із Бєлгородської області на територію України переміщаються підрозділи ворожих військ

За результатами наступу підрозділами Сил оборони України відновлено контроль над п’ятьма населеними пунктами Харківської області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 6 травня.

Так, українські захисники вибили російських окупантів з населених пунктів Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково, Перемога. Також відновлено контроль над частиною села Черкаські Тишки.

Окупанти блокують окремі віддалені населені пункти Харківської області, здійснюють систематичні обстріли високої інтенсивності, у тому числі із застосуванням реактивних систем залпового вогню, по районах зосередження наших військ.

Ворог вів наступ у напрямку населеного пункту Нова Дмитрівка, успіху не мав.

РФ продовжує нарощування угруповання військ на Слобожанському напрямку. З району населеного пункту Уразово Бєлгородської області на територію України здійснює переміщення підрозділів зі складу Східного військового округу.

Як повідомлялося, біля Кремінної Луганської області російські війська намагаються форсувати Сіверський Донець.

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