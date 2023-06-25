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Понад 440 обстрілів за добу: окупанти штурмують позиції ЗСУ на Мар'їнському напрямку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Понад 440 обстрілів за добу: окупанти штурмують позиції ЗСУ на Мар'їнському напрямку
Під Мар'їнкою тривають запеклі бої
фото з відкритих джерел

Захисники відбили штурми, ворог відійшов

Армія Російської Федерації скинула заборонений хімічний боєприпас на позиції Збройних сил України в районі Мар’їнки. Але вітер був у бік противника. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону.

«Зафіксовано факт скидання на одну з позицій забороненого хімічного боєприпасу – аерозолього, задушливої дії», – сказав він.

Шершень повідомив, що окупанти минулої доби намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Мар'їнському напрямку. На вказаній ділянці фронту відбулося 13 бойових зіткнень. За його словами, захисники відбили штурми, ворог відійшов.

Застосовуючи танки, РСЗВ та ствольну артилерію, на Мар'їнському напрямку ворог здійснив понад 440 обстрілів.

Раніше повідомлялося, що східне угруповання військ розпочало наступ на декількох напрямках одночасно. У напрямку Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки, Курдюмівки. На всіх напрямках є просування вперед.

Сили оборони продовжують знищувати росіян на фронті. Наші воїни рухаються на Бахмутському напрямку. 

Також українським військовим під Красногорівкою Донецької області вдалося звільнити кілька позицій, які перебували під російською окупацією з 2014 року.

Крім того, екскомандувач британської армії заявив, що бунт ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина цілком може бути момент, який допоможе Україні виграти війну. 

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Теги: окупанти вітер танки фронт ворог наступ

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