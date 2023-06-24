ЗСУ звільнили окуповані з 2014 року території на Донбасі

Звільнити позиції вдалося завдяки добре підготовленому штурму

Українським військовим під Красногорівкою Донецької області вдалося звільнити кілька позицій, які перебували під російською окупацією з 2014 року. Сталося це близько тижня тому. Про це заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону.

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«Під Красногорівкою наші штурмові підрозділи в результаті добре спланованого контрвипаду заволоділи кількома позиціями, які утримувалися з 2014 року. Це так звана територія «ДНР», під самим Донецьком», – заявив він.

Шершель додав, що новина запізнилася на тиждень із тактичних міркувань.

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За його словами, звільнити позиції вдалося завдяки добре підготовленому штурму, імітації дій, підтримці авіації та важкої техніки. ЗСУ вже провели розмінування певних ділянок.

«Наші штурмові підрозділи просунулися вперед досить несподівано для ворога. І протягом тижня ворог вживає всіх заходів, щоб вибити нас із цих позицій: щодня штурми йдуть, важкі обстріли, але все марно», – наголосив речник Сил оборони.

Він додав, що для України звільнення позицій під Красногорівкою має «більш символічне значення, принциповий момент» і певне поліпшення тактичного становища ЗСУ.

Раніше сервіс Deepstate повідомляв, що українські військові звільнили 510 квадратних метрів під Красногорівською в Донецькій області, однак до цього моменту підтвердження не було.

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Міноборони заявило, що українські військові продовжують активно проводити наступальні дії. ЗСУ вже вдалося зупинити ворога на Куп'янському та Лиманському напрямках, а на Півдні мають успішні просування.

Раніше повідомлялося, що перший етап українського контрнаступу не виправдовує очікувань країн Заходу.

Ще до початку контрнаступу міністр оборони України Олексій Рєзніков попереджав про завищені очікування від запланованої операції.

«Очікування від нашої контрнаступальної кампанії переоцінені у світі. Більшість людей… чекають на щось грандіозне». За його словами, очікування можуть призвести до «емоційного розчарування».

Збройні сили України розпочали наступальні дії на фронті на початку червня. За цей час військам уже вдалося звільнити вісім населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях та просунутися у глибину до 7 км, стверджують в українському Міноборони. За оцінкою відомства, звільнена на півдні площа становить 113 кв. км. Представниця Міноборони Ганна Маляр також попереджала про складну ситуацію на сході України, куди Росія стягнула додаткові сили.

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Нагадаємо, частина резервів Збройних сил України буде задіяно пізніше. Таким чином основні події контрнаступу ще попереду.

До слова, американські танки Abrams можуть з'явитись на полі бою вже у цьому контрнаступі Збройних сил України.