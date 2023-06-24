Екскомандувач британської армії оцінив, як заколот у Росії допоможе контрнаступу ЗСУ

Даннатт: «Заколот у Росії – вікно можливостей для контрнаступу України»

Бунт ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина цілком може бути момент, який допоможе Україні виграти війну. Про це заявив колишній начальник генерального штабу британської армії Річард Даннатт в ефірі Times Radio.

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На його думку, контрнаступ Збройних сил України просувався повільно, оскільки українські військові шукали слабкі місця в обороні противника.

Проте саме зараз Україна має нагоду задіяти добре оснащені та навчені маневрені бригади для потенційного прориву.

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Даннатт зазначив, що вирушаючи у «похід на Москву», Пригожин зняв частину підрозділів «Вагнера» з фронту – зокрема, з-під Бахмута.

«Якщо вони ( ЗСУ – «Главком») вже знайшли одне або два слабких місця, це цілком може стати моментом, коли в Росії виникне величезне замішання, величезне замішання серед російського військового командування, яке дасть змогу українцям вивести від 10 до 12 оснащених Заходом і добре навчених груп маневрених бригад у потенційну проривну ситуацію і реально змінити ситуацію на полі бою в Україні», – зауважив колишній командувач британської армії.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Пригожин закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни. «Нас 25 тис., і ми йдемо розбиратися, чому в країні коїться свавілля. 25 тис. чекають як тактичний резерв, а стратегічний резерв – це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче, – приєднуйтеся», – ідеться у повідомленні власника ПВК «Вагнер».

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Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, а також у Воронежі.

Як відомо, влада Росії стягувала до Москви всю військову техніку, яка досі залишалася у резерві та прикордонних регіонах. Столиця країни-агресорки готується протистояти Пригожину та приватній військовій компанії «Вагнер».

Також Пригожин заявляв, що разом зі своїми військами ввечері 24 червня вже перебував у Московській області.

Однак пізніше ватажок ПВК «Вагнер» заявив, що його найманці відступають від Москви та повертаються у польові табори.