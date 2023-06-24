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Захисники розгромили плацдарм ворога під Бахмутом. Командир «Азову» заявив про успіхи ЗСУ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Захисники розгромили плацдарм ворога під Бахмутом. Командир «Азову» заявив про успіхи ЗСУ
Десятки солдатів РФ ліквідовано та поранено
фото з відкритих джерел

Українські військові розгромили російських окупантів на Бахмутському напрямку

Сьогодні, 24 червня бійці першого механізованого батальйону 3ОШБр (3-тя окрема штурмова бригада) розгромили третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади Росії. ЗСУ повністю знищили плацдарм окупантів під Бахмутом. Про це повідомив командир тактичної групи «Азов» Андрій Білецький.

«Сьогодні бійці 1 механізованого батальйону 3ОШБр розгромили третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади РФ. З їхнього боку 30 200х, десятки поранених і з десяток полонених», – зазначив Білецький.

Він підкреслив, що плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас повністю зачищено. 

Раніше повідомлялося, східне угруповання військ сьогодні розпочало наступ на декількох напрямках одночасно. У напрямку Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки, Курдюмівки. На всіх напрямках є просування вперед.

Сили оборони продовжують знищувати росіян на фронті. Наші воїни рухаються на Бахмутському напрямку. 

Також українським військовим під Красногорівкою Донецької області вдалося звільнити кілька позицій, які перебували під російською окупацією з 2014 року.

Також екскомандувач британської армії заявив, що бунт ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина цілком може бути момент, який допоможе Україні виграти війну. 

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Теги: Донбас військові Андрій Білецький фронт наступ

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