ЗСУ розпочали наступ на декількох напрямках одночасно і просунулися вперед

Ворог в обороні, докладає чимало зусиль, щоб зупинити наші наступальні дії

На всіх напрямках наступу тривають важкі бої

Східне угруповання військ сьогодні розпочало наступ на декількох напрямках одночасно. У напрямку Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки, Курдюмівки. На всіх напрямках є просування вперед. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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«На Куп’янському, Лиманському, Мар’їнському напрямку ворог намагався наступати, але йому не вдалось просунутись. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник завдав авіаційних ударів, здійснював артилерійські обстріли», – ідеться в повідомленні.

Маляр додала, що на всіх напрямках наступу тривають важкі бої. Ворог в обороні, докладає чимало зусиль, щоб зупинити наші наступальні дії.

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«Водночас ворог несе значні втрати особового складу, озброєння та техніки», – підсумувала заступниця міністра.

Нагадаємо, Сили оборони продовжують знищувати росіян на фронті. Наші воїни рухаються на Бахмутському напрямку.

Також українським військовим під Красногорівкою Донецької області вдалося звільнити кілька позицій, які перебували під російською окупацією з 2014 року.