Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ розпочали наступ на декількох напрямках одночасно і просунулися вперед

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ розпочали наступ на декількох напрямках одночасно і просунулися вперед
Ворог в обороні, докладає чимало зусиль, щоб зупинити наші наступальні дії
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

На всіх напрямках наступу тривають важкі бої

Східне угруповання військ сьогодні розпочало наступ на декількох напрямках одночасно. У напрямку Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки, Курдюмівки. На всіх напрямках є просування вперед. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«На Куп’янському, Лиманському, Мар’їнському напрямку ворог намагався наступати, але йому не вдалось просунутись. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник завдав авіаційних ударів, здійснював артилерійські обстріли», – ідеться в повідомленні.

Маляр додала, що на всіх напрямках наступу тривають важкі бої. Ворог в обороні, докладає чимало зусиль, щоб зупинити наші наступальні дії.

«Водночас ворог несе значні втрати особового складу, озброєння та техніки», – підсумувала заступниця міністра.

Нагадаємо, Сили оборони продовжують знищувати росіян на фронті. Наші воїни рухаються на Бахмутському напрямку

Також українським військовим під Красногорівкою Донецької області вдалося звільнити кілька позицій, які перебували під російською окупацією з 2014 року.

Читайте також: Понад 10 бойових зіткнень за добу: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті

 

Теги: Facebook озброєння втрати ворог наступ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

GLSDB - далекобійна крилата бомба здатна вразити ціль на відстані в 150 км
Пентагон повідомив, коли ЗСУ отримають далекобійні бомби
Вчора, 17:58
Для України звільнення позицій під Красногорівкою має символічне значення
ЗСУ звільнили окуповані з 2014 року території на Донбасі
Сьогодні, 17:28
Артилерія ЗСУ нищить ворожу техніку
ЗСУ рухаються на Бахмутському напрямку – Сирський
Сьогодні, 18:37

Події в Україні

ЗСУ розпочали наступ на декількох напрямках одночасно і просунулися вперед
ЗСУ розпочали наступ на декількох напрямках одночасно і просунулися вперед
Понад 10 бойових зіткнень за добу: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
Понад 10 бойових зіткнень за добу: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
ЗСУ рухаються на Бахмутському напрямку – Сирський
ЗСУ рухаються на Бахмутському напрямку – Сирський
ЗСУ звільнили окуповані з 2014 року території на Донбасі
ЗСУ звільнили окуповані з 2014 року території на Донбасі
Українські військові відреагували на заколот у Росії кумедним відео
Українські військові відреагували на заколот у Росії кумедним відео
СБУ затримала «праву руку» російського олігарха
СБУ затримала «праву руку» російського олігарха

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
150K
Після заяв Пригожина у Москві та Ростовській області запроваджено план «Фортеця»
139K
Влада звернулася до мешканців Ростова, захопленого «Вагнером»
33K
Загроза підриву ЗАЕС. МОЗ звернулося до мешканців 50-кілометрової зони
27K
У Дніпрі та на Вінничині пролунали вибухи
18K
«Це не фейк». Буданов прокоментував події в РФ (відео)
16K
Вибухи прогриміли у Києві: є постраждалі

Новини

Літак Путіна у небі. Пєсков повідомив, де перебуває президент РФ
Сьогодні, 15:25
«Крах режиму Путіна» – розвідка про похід Пригожина на Ростов і Воронеж
Сьогодні, 12:23
Атака на Київ та обстріл Херсонщини: яка ситуація в регіонах
Сьогодні, 12:06
Росіяни втратили ініціативу на Куп`янському напрямку: карта бойових дій ISW
Сьогодні, 11:16
За добу відбулось понад 28 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Сьогодні, 07:53
Масована атака ворога, похід «вагнерівців» на Ростов: головне за ніч
Сьогодні, 07:31

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту