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ЗСУ рухаються на Бахмутському напрямку – Сирський

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ рухаються на Бахмутському напрямку – Сирський
Артилерія ЗСУ нищить ворожу техніку
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Ворог втрачає людей і техніку

Сили оборони продовжують знищувати росіян на фронті. Наші воїни рухаються на Бахмутському напрямку. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

Він також додав відео бойової роботи 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних Сил України.

«Також чудову роботу на Луганському напрямку демонструє 45-та окрема артилерійська бригада Збройних Сил України у співпраці з аеророзвідкою 63-ої ОМБр. Ворог втрачає техніку», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, українським військовим під Красногорівкою Донецької області вдалося звільнити кілька позицій, які перебували під російською окупацією з 2014 року.

Раніше повідомлялося, що перший етап українського контрнаступу не виправдовує очікувань країн Заходу. 

Ще до початку контрнаступу міністр оборони України Олексій Рєзніков попереджав про завищені очікування від запланованої операції.

Збройні сили України розпочали наступальні дії на фронті на початку червня. За цей час військам уже вдалося звільнити вісім населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях та просунутися у глибину до 7 км, стверджують в українському Міноборони. За оцінкою відомства, звільнена на півдні площа становить 113 кв. км. Представниця Міноборони Ганна Маляр також попереджала про складну ситуацію на сході України, куди Росія стягнула додаткові сили.

Як відомо, частина резервів Збройних сил України буде задіяно пізніше. Таким чином основні події контрнаступу ще попереду.

До слова, американські танки Abrams можуть з'явитись на полі бою вже у цьому контрнаступі Збройних сил України.

Теги: росія міністр Міноборони танки ворог відео полковник

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