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Окупанти спалювали трупи на сміттєзвалищі у Херсоні – The Guardian

Надія Клочко
glavcom.ua
Окупанти спалювали трупи на сміттєзвалищі у Херсоні – The Guardian
На сміттєзвалищі знайдено каски та залишки російської військової форми
фото: Alessio Mamo/The Guardian

Співрозмовники британського видання переконані, що росіяни позбувались трупів власних солдатів, спалюючи їх на сміттєзвалищі

Окупаційні російські війська, ймовірно, спалювали тіла своїх загиблих на сміттєзвалищі в Херсоні, пише британське видання The Guardian. Про це журналістам розповіли десятки місцевих жителів.

Місцеві жителі неодноразово бачили, як вантажні автомобілі висипали на звалищі чорні мішки, які після цього закидували сміттям або спалювали. У повітрі при цьому відчувався запах паленого м'яса.

«Що б вони там не робили, але запах був такий неприємний, як [тухле] м'ясо», – розповів херсонець, який працює водієм сміттєвоза.

Це відбувалося на найвіддаленішій стороні звалища, куди зараз нікого не пускають – бояться мін і нерозірваних снарядів. Перед в'їздом на звалище було встановлено блокпост, на територію місцевих жителів не підпускали.

Мешканці будинку, звідки видно сміттєзвалище, розповіли журналістам, що під час спалювання підіймалась велика хмара диму, а від його запаху нудило.

«Пахло спаленим волоссям і, знаєте, як у стоматолога – коли свердлять зуб перед тим, як поставити пломбу. І дим був такий густий, що сусідньої будівлі не було видно», – розповіла одна з мешканок цього будинку.

Співрозмовники видання переконані, що таким чином росіяни позбувались трупів власних солдатів.

«Щоразу, коли наша армія там обстрілювала росіян, вони вивозили рештки на полігон і спалювали їх», – зауважила одна з місцевих мешканок.

Незалежним чином підтвердити слова херсонців не вдалося, а представники української влади відмовилися коментувати ці заяви. Один з херсонських чиновників сказав, що «місця поховання ворога» його не цікавлять. Журналісти знайшли на звалищі російську форму та шоломи.

Нагадаємо, 11 листопада Росія вивела останні війська з Херсона, зруйнувавши за собою всі три мости через Дніпро у Херсонській області. Президент Володимир Зеленський назвав цей день історичним. Херсон був окупований від початку повномасштабної війни – з 1 березня.

Раніше прокурори органів прокуратури Херсонської області спільно з поліцейськими та експертами провели огляди чотирьох приміщень, де під час захоплення міста окупанти незаконно утримували людей і жорстоко їх катували.

Також повідомлялося, що окупанти у будівлі Служби безпеки у Херсоні заховали вибухівку.

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Теги: деокупація окупація окупанти Херсон

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