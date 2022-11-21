Міноборони назвало мету окупантів після втечі з Херсона

Російська армія втекла з Херсона, але не залишає своєї мети вийти на кордони Донецької області

Зараз кількість атак окупантів на сході зменшилася через погоду, але постійні обстріли продовжуються

Після втечі з Херсона окупанти будуть намагатися сконцентрувати свої сили на сході. Росіяни будуть намагатися вийти на кордони Донецької області. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

«Після того, як звільнили Херсон, а це досить деморалізуючий факт для них, вони шукають місце застосування сили, щоб були хоча б тактичні новини для них, щоб підняти бойовий дух. Вони концентрують свої зусилля на сході, а найгарячіша точка – це Донецька область», – розповіла Маляр.

За її словами, зараз кількість атак окупантів на сході зменшилася через погоду, але постійні обстріли продовжуються. Щодня окупанти здійснюють майже 400 обстрілів.

«Російська армія не залишає своєї мети вийти на кордони Донецької області, але ЗСУ дуже потужно відбивають усі атаки. Ціна того, що ворог не просувається, надто висока», – додала заступник міністра оборони.

Нагадаємо, триває 271-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави, не припиняє завдавати ударів по об’єктах промисловості. Намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони, здійснює обладнання в інженерному відношенні лінії оборони, на окремих напрямках продовжує вести наступальні дії. Веде повітряну розвідку. За поточну добу противник завдав один авіаційний, два ракетні удари та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення.