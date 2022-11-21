Катували струмом, били кийками. Жахливі фото із катівні Херсона

У камерах та підвалах до людей застосовувалися різні методи тортур, фізичне та психологічне насильство

Прокурори органів прокуратури Херсонської області спільно з поліцейськими та експертами провели огляди чотирьох приміщень, де під час захоплення міста окупанти незаконно утримували людей і жорстоко їх катували. Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, під час окупації Херсона російські військові і представники спецслужб РФ у захоплених будівлях Херсонського ізолятора тимчасового тримання, слідчому ізоляторі та в одному з райвідділів поліції облаштували псевдоправоохоронні органи.

Про це свідчать виявлені документи, у тому числі так звані посвідчення представників окупаційної поліції, графіки чергувань, розклеєні позначки «дежурная часть», «кабинет следствия», «уголовный розыск». Вилучено частини резинових кийків, дерев’яну биту, апарат, яким окупанти катували мирних мешканців струмом, лампу розжарювання та кулі зі стін. У камерах та підвалах до людей застосовувалися різні методи тортур, фізичне та психологічне насильство.

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Під час проведення слідчих дій з потерпілим у підвалі однієї з офісних будівель, де окупанти також влаштували катівню, правоохоронці виявили частину металопластикової труби, кайданки та інші речі.

Наразі встановлюються всі потерпілі від дій представників країни-агресора. Триває досудове розслідування в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Робота щодо встановлення місць розташування катівень та незаконних місць тримання людей триває. Правоохоронці продовжують збирати доказову базу для встановлення правосуддя над російськими військовими.

До слова, окупанти у будівлі Служби безпеки у Херсоні заховали вибухівку.

Крім того, російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Херсона у понеділок, 21 листопада.