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Обстріл Херсона: Банкова повідомила про постраждалих

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Обстріл Херсона: Банкова повідомила про постраждалих
фото ілюстративне

Внаслідок атаки загинула одна людина, ще четверо госпіталізовані

Сьогодні, 21 листопада, російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Херсона. Внаслідок ворожої атаки є поранені та загиблі. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Внаслідок обстрілів російськими терористами Херсона до обласної лікарні доставили четверо осіб, які отримали травми. Під час госпіталізації, на жаль, одна людина померла», – йдеться в повідомлені.

Крім того, внаслідок обстрілів с. Антонівка постраждала жінка, яку також доставили до Херсонської обласної лікарні.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Російські загарбники на Херсонщині просуваються вглиб на 15-20 км від облаштованих рубежів на лівому березі Дніпра, щоб убезпечитись від обстрілів ЗСУ. 

Також раніше «Главком» повідомляв, як російські пропагандисти відреагували на виведення окупаційного угрупування з Херсона.

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Теги: війна росія Херсон окупанти Україна

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