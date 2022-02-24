Російські окупанти на території ЧАЕС. Перші кадри

Загарбницька бронетехника в'їхала на територію Чорнобильської атомної електростанції

Співробітники Чорнобильської атомної електростанції засняли відео, як російські окупаційні війська вторглися на територію стратегічного об'єкта України.

Раніше Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що відбувається у зоні ЧАЕС та чи контролює Україна цей об'єкт.

«Після жорстокого бою наш контроль за чорнобильським майданчиком втрачено. Стан об'єктів колишньої ЧАЕС, конфайнменту та сховища ядерних відходів невідомий. Після абсолютно беззмістовної атаки росіян на цьому напрямі неможливо говорити про те, що ЧАЕС у безпеці», – заявив Подоляк.

За його словами, це одна із найсерйозніших загроз Європі сьогодні.

«Знаючи звички росіян, напевно, вони вже готують провокаційні речі на ЧАЕС. Або скористаються пошкодженнями, отриманими об'єктами під час атаки, щоб звинуватити в цьому Україну, або самі зашкодять ці безумовно найнебезпечніші об'єкти», – резюмував радник глави Офісу президента.

Раніше Зеленський заявляв, що російські окупаційні сили намагаються захопити Чорнобильську АЕС.

Також повідомлялося, що російські окупанти прорвалися в Чорнобиль. Радіація може накрити Європу.

Ще Росія розбомбила острів Зміїний: бійці ЗСУ тримають оборону. Нагадаємо, у Сумах точаться бої з окупантами на танках, є жертви (відео). Також у Вугледарі окупанти обстріляли лікарню, є загиблі та поранені (фото).

Як відомо, ЗСУ знищили «Джавелінами» 15 російських танків біля Глухова. До слова, окупанти застосували авіацію для захоплення острова Зміїний.