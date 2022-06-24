Окупанти в Луганську мобілізовують неповнолітніх (фото)

Росіяни, які воюють на боці України, взяли у полон неповнолітнього українця, якого мобілізували до окупаційної армії

Українця, який воював на боці Росії, взяли у полон росіяни, які воюють у складі ЗСУ

Бійці легіону «Свобода Росії» взяли у полон українця, якого рашисти мобілізували та відправили на фронт із окупованого Луганська. Про це повідомляє Telegram-канал легіону.

Російські захисники України виявили, що полоненому ще не виповнилося навіть 18 років.

«Путін та його шістки кидають у топку війни тисячі життів ні в чому не винних людей, у хід уже пішли неповнолітні», – наголосили бійці.

Легіон «Свобода Росії» був сформований у березні із тих військовослужбовців російської окупаційної армії, які перейшли на бік України. Метою воїнів легіону є повалення нинішнього фашистського режиму, який править у Росії, та захист від нього України та українців.

Командир цього підрозділу, який є частиною Сухопутних військ ЗСУ, звернувся до своїх співвітчизників із закликом не виконувати накази диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, що до легіону «Свобода Росії» вступив колишній віцепрезидент «Газпромбанку» Ігор Волобуєв.

На початку червня російський добровольчий підрозділ у складі ЗСУ здобув трофей у бою із окупаційними військами. Легіон «Свобода Росії на цьому танку планує через деякий час воювати проти Путіна та його поплічників уже на території Росії – і прагнуть дійти аж до Москви.

Також бійці легіону регулярно беруть в полон військовослужбовців рашистської армії, зокрема, і тих, кого мобілізували на території окупованих Донецької та Луганської областей.