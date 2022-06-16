Легіон «Свобода Росії» взяв у полон окупантів (фото)

Бійці легіону – це колишні російські військовослужбовці, що добровільно перейшли на українську сторону

Бійці легіону «Свобода Росії», взяли у полон двох мобілізованих до російської армії на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. Про це легіон «Свобода Росії» повідомив на своєму Telegram-каналі.

«Легіон продовжує допомагати українському народу очищати землю від скверни. Ось таких «інтернаціональних» орків узяли наші хлопці на Луганщині. Один з них з «ЛНР», інший з «ДНР», – йдеться у повідомленні.

Підрозділи легіону, який воює на стороні України, були створені у березні 2022 року для захисту України від російської агресії. Легіон входить у склад ЗСУ. Бійці легіону – це колишні російські військовослужбовці, що добровільно перейшли на українську сторону. Перехід перших військових з Росії на сторону України відбувся за допомогою співробітників СБУ.

В легіоні наразі перебувають не лише колишні російські військові, а також громадяни РФ та Білорусі.

Нагадаємо, російський добровольчий підрозділ у складі ЗСУ здобув трофей у бою із окупаційними військами. Легіон «Свобода Росії на цьому танку планує через деякий час воювати проти Путіна та його поплічників уже на території Росії – і прагнуть дійти аж до Москви.