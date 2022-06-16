  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Легіон «Свобода Росії» взяв у полон окупантів (фото)
рус
    Події в Україні

    Легіон «Свобода Росії» взяв у полон окупантів (фото)

    Легіон «Свобода Росії» взяв у полон окупантів (фото)
    фото: легіон «Свобода Росії»

    Бійці легіону – це колишні російські військовослужбовці, що добровільно перейшли на українську сторону

    Бійці легіону «Свобода Росії», взяли у полон двох мобілізованих до російської армії на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. Про це легіон «Свобода Росії» повідомив на своєму Telegram-каналі.

    «Легіон продовжує допомагати українському народу очищати землю від скверни. Ось таких «інтернаціональних» орків узяли наші хлопці на Луганщині. Один з них з «ЛНР», інший з «ДНР», – йдеться у повідомленні.

    Підрозділи легіону, який воює на стороні України, були створені у березні 2022 року для захисту України від російської агресії. Легіон входить у склад ЗСУ. Бійці легіону – це колишні російські військовослужбовці, що добровільно перейшли на українську сторону. Перехід перших військових з Росії на сторону України відбувся за допомогою співробітників СБУ.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Легіон «Свобода Росії» взяв у полон окупантів (фото)
    Легіон «Свобода Росії» взяв у полон окупантів (фото)
    Легіон «Свобода Росії» взяв у полон окупантів (фото)

    В легіоні наразі перебувають не лише колишні російські військові, а також громадяни РФ та Білорусі.

    Нагадаємо, російський добровольчий підрозділ у складі ЗСУ здобув трофей у бою із окупаційними військами. Легіон «Свобода Росії на цьому танку планує через деякий час воювати проти Путіна та його поплічників уже на території Росії – і прагнуть дійти аж до Москви.

    Читайте також:«Я та моя рота перейшли на сторону України». Звернення командира Легіону «Свобода Росії» (відео)
    Теги: росія окупанти СБУ Свобода війна полон Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Легіон «Свобода Росії» взяв у полон окупантів (фото)