Колишній віцепрезидент «Газпромбанку» Ігор Волобуєв воює за Україну (відео)

Екстопменеджер одного із найбільших універсальних банків РФ вступив до легіону «Свобода Росії»

Колишній віцепрезидент «Газпромбанку» Ігор Волобуєв вступив до легіону «Свобода Росії». Відповідне відео з’явилося у Telegram-каналі «Оперативний ЗСУ». Екстопменеджер одного із найбільших універсальних банків РФ каже, що почувається супер.

«Мрії збуваються. Я тепер служу у легіоні «Свобода Росії», – сказав колишній банкір.

Він також закликав земляків, які ненавидять путінський режим та хочуть, аби Росія стала вільною демократичною країною, приєднуватися.

Раніше повідомлялося, що віцепрезидент російського «Газпромбанку» Ігор Волобуєв виїхав із Росії в Україну та вступив до лав тероборони.

Також він прокоментував смерть колишнього віцепрезидента «Газпромбанку» Владислава Аваєва та його родини. ЗМІ з посиланням на Слідчий комітет РФ писали про те, що топ-менеджер убив дружину та дитину, а потім наклав на себе руки. За словами Волобуєва, подія є інсценуванням самогубства.

«Хочу уточнити – він був не просто віце-президент, він був першим президентом, через одну посаду. Я не знаю, чим він займався, ніколи не був з ним знайомий і нічого про нього не чув раніше. Також я знаю, що на момент нібито його самогубства він був чинним першим віцепрезидентом «Газпромбанку». Не вірю в те, що він міг убити дружину та дочку, вважаю, що це інсценування. Чому? Складно сказати. Можливо, він щось знав і становив якусь небезпеку», – додав Волобуєв.

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