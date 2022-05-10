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    Події в Україні

    Працівники ФСБ в окупованому Луганську ходять по квартирах і силоміць «мобілізовують» чоловіків

    Мешканців Донбасу використовують як щит - Працівники ФСБ в окупованому Луганську ходять по квартирах і силоміць «мобілізовують» чоловіків
    Мешканців Донбасу використовують як щит
    фото з відкритих джерел

    Війська РФ прикриваються свіжомобілізованими

    Співробітники Федеральної Служби безпеки Російської Федерації в окупованому Луганську вишукують людей, які уникли «мобілізації». Цих людей використовують як прикриття для російських військових. Про це розповів глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

    «За нашою інформацією, яка приходить з окупованого Луганська, та хвиля мобілізації закінчилася і чоловіків на вулицях не залишилося. Але приїхали ФСБшники, і вони зараз обходять кожну квартиру в будинках, щоб шукати тих, хто відкупився від мобілізації», – зазначив Гайдай.

    При цьому він вказав, що війська РФ прикриваються свіжомобілізованими та йдуть в останньому ешелоні.

    «Йдуть «лнр»-івці, потім кадирівці, а потім вже російські війська. Навіть солдати приватних військових компаній не йдуть в перші хвилі атаки», – підсумував глава Луганської ОВА.

    Як повідомлялося, на Луганщині окупанти примусово мобілізують навіть підлітків.

    Також в ОРДЛО «мобілізують» інвалідів: окупанти скасували медогляд призовників.

    Нагадаємо, мобілізація може створити в Росії передреволюційну ситуацію – Фейгін.

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    Теги: росія окупанти ФСБ війна Україна Луганськ окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Працівники ФСБ в окупованому Луганську ходять по квартирах і силоміць «мобілізовують» чоловіків