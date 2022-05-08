Лікарня в Луганську переповнена – Гайдай про втрати ворога на сході

У медзакладі повно тіл та поранених окупантів

Лікарня в Луганську забита тілами ліквідованих і важкопоранених загарбників. Причому останні мають високий шанс стати «200-ми» через брак ліків. Про це під час національного телемарафону розповів голова Луганської військової держадміністрації Сергій Гайдай.

Гайдай наголосив, що може підтвердити втрати ворога.

«Літаки та безпілотники збиваються, бронетранспортери, бойові машини піхоти, танки, артилерійські та мінометні розрахунки ліквідовуються. Склади так само знищують. Кожна атака з боку Росії обертається для них шаленими втратами», – розповів він.

За його словами, лікарня в Луганську вщент забита як тілами, їх вже немає куди складати, так і важкопораненими. А, враховуючи дефіцит ліків, можна прогнозувати, що невдовзі «300-ті» змінять свій номер на «200-ий».

Як стало відомо, ЗСУ відступили з Попасної: що наразі відбувається в місті.

Нагадаємо, вночі окупанти знову вдарили по Луганщині: під завалами будинку люди.

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