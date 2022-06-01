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    Події в Україні

    Росіяни, які воюють за Україну, відбили в окупантів танк: підуть із ним на Москву

    Росіяни, які воюють в Україні проти окупантів, захопили рашистський танк - Росіяни, які воюють за Україну, відбили в окупантів танк: підуть із ним на Москву
    Росіяни, які воюють в Україні проти окупантів, захопили рашистський танк
    фото: скріншот

    Російські добровольці провели успішну операцію на фронті

    Російський добровольчий підрозділ у складі ЗСУ здобув трофей у бою із окупаційними військами. Про це легіон «Свобода Росії» повідомив на своєму Telegram-каналі.

    Росіяни, які виступають проти путінського режиму, відбили у своїх рашистських співвітчизників танк.

    На цьому танку, як заявили бійці, вони планують через деякий час воювати проти Путіна та його поплічників уже на території Росії – і прагнуть дійти аж до Москви.

    «Путін буде знищений! Перемога буде за нами!» – заявили росіяни.

    Добровольці легіону «Свобода Росії», як видно з відео, використовують біло-синій прапор, який є модифікацією нинішнього державного прапора РФ, без червоної смуги.

    Нагадаємо, що легіон «Свобода Росії» почав формуватися ще у березні, коли на бік України перейшла ціла рота окупаційних військ.

    Теги: росія окупанти війна добровольці Україна окупація #stoprussia
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    Росіяни, які воюють за Україну, відбили в окупантів танк: підуть із ним на Москву