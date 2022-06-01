Росіяни, які воюють за Україну, відбили в окупантів танк: підуть із ним на Москву
Російські добровольці провели успішну операцію на фронті
Російський добровольчий підрозділ у складі ЗСУ здобув трофей у бою із окупаційними військами. Про це легіон «Свобода Росії» повідомив на своєму Telegram-каналі.
Росіяни, які виступають проти путінського режиму, відбили у своїх рашистських співвітчизників танк.
На цьому танку, як заявили бійці, вони планують через деякий час воювати проти Путіна та його поплічників уже на території Росії – і прагнуть дійти аж до Москви.
«Путін буде знищений! Перемога буде за нами!» – заявили росіяни.
Добровольці легіону «Свобода Росії», як видно з відео, використовують біло-синій прапор, який є модифікацією нинішнього державного прапора РФ, без червоної смуги.
Нагадаємо, що легіон «Свобода Росії» почав формуватися ще у березні, коли на бік України перейшла ціла рота окупаційних військ.