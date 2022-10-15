На світанку окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю

У Запоріжжі прогриміла серія вибухів

У суботу, 15 жовтня, на світанку російські окупанти атакували Запоріжжя ракетами. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Ракетна атака ворога по обласному центру», - написав він у Telegram.

Повітряна тривога була оголошена у Запоріжжі о 5:31. Після цього у місті прогриміла серія вибухів.

Наразі інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Відбій тривоги було оголошено о 6:01.

У Telegram-каналах повідомляється, що обстріл Запоріжжя вівся з тимчасово окупованого Токмака та околиць.

Як повідомлялося, російські загарбники вночі 15 жовтня обстріляли Запоріжжя дронами-камікадзе.