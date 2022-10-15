Атака на Запоріжжя: влада повідомила про наслідки ракетного удару

У Запоріжжі на місці ударів спалахнули пожежі

Терористи розбудили місто ракетами

У результаті ранкового ракетного удару по Запоріжжю у місті постраждали об‘єкти інфраструктури. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

«Рашистські терористи знову розбудили місто своїми клятими ракетами. Постраждали об‘єкти інфраструктури. На місці виникла пожежа. Працюють відповідні служби», – розповів він.

Інформація щодо постраждалих людей з‘ясовується.

За попередньою інформацією, також спрацювали сили ППО.

Нагадаємо, у суботу, 15 жовтня, на світанку російські окупанти атакували Запоріжжя ракетами.

У Telegram-каналах повідомляється, що обстріл Запоріжжя вівся з тимчасово окупованого Токмака та околиць.

Крім того, російські загарбники вночі 15 жовтня обстріляли Запоріжжя дронами-камікадзе.

Триває 234-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Харківської, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Ворог не припиняє завдавати ударів по критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах нашої країни. Протягом минулої доби постраждала інфраструктура та мирні громадяни Харкова, Костянтинівки, Соледара, Бахмута, Чумаків, Лебединського, Запоріжжя, Давидового Броду та Мирного. Дніпропетровська область та місто Очаків піддано ударам іранських ударних БпЛА. Шість із дев’яти вдалося збити нашим захисникам.