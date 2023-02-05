У Нікополі оголошено загрозу артобстрілу

Жителів міста закликають покинути вулиці і пройти в укриття

У Нікополі ввечері оголошено загрозу артилерійського обстрілу. Жителів міста закликають покинути вулиці і пройти в укриття. Про це повідомив в Telegram мер Нікополя Євген Євтушенко.



«Прибережні території увага, активність ворожої артилерії, перебувайте в безпечних місцях!», – написав він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За кілька хвилин до його повідомлення в місті оголосили загрозу артилерійського обстрілу.

«Загроза артобстрілу в м. Нікополь та Нікопольська територіальна громада. Слідкуйте за подальшими повідомленнями», – йдеться у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, сьогодні окупанти вдарили по центру Харкова двома ракетами.