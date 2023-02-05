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У Нікополі оголошено загрозу артобстрілу

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Нікополі оголошено загрозу артобстрілу
У Нікополі оголошено загрозу артобстрілу: городян просять покинути вулиці
фото з відкритих джерел

Жителів міста закликають покинути вулиці і пройти в укриття

У Нікополі ввечері оголошено загрозу артилерійського обстрілу. Жителів міста закликають покинути вулиці і пройти в укриття. Про це повідомив в Telegram мер Нікополя Євген Євтушенко.

«Прибережні території увага, активність ворожої артилерії, перебувайте в безпечних місцях!», – написав він.

За кілька хвилин до його повідомлення в місті оголосили загрозу артилерійського обстрілу.

«Загроза артобстрілу в м. Нікополь та Нікопольська територіальна громада. Слідкуйте за подальшими повідомленнями», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні окупанти вдарили по центру Харкова двома ракетами.

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Теги: Євген Євтушенко Telegram громада укриття окупанти

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