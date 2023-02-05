Окупанти вдарили по центру Харкова двома ракетами: є постраждалий (відео)

На місці вже працюють рятувальники

По Київському району Харкова вдарили дві російські ракети. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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Нагадаємо, сьогодні, 5 лютого, у Харкові від самого ранку прогримів вибух. У регіоні – повітряна тривога.

«Окупанти завдають удари, жителів Харкова та області просять перебувати в укриттях. Зафіксовано «приліт» в центральній частині міста. Попередньо ракета С-300. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється», – написав очільник ОВА Олег Синєгубов.

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Терехов уточнив, що дві ворожі ракети вдарили по центру Харкова.

«Потрапляння у Київському районі міста. Попередньо йдеться про ракети С-300. Інформації про жертв удару поки немає - на місці потрапляння ракет вже працює ДСНС, розбирають завали та проводять пошукову операцію», – повідомив міський голова Харкова.

Одна з ракет потрапила в житлову забудову центра Харкова.

«Наразі відомо про пожежу в одному з житлових будинків та одну постраждалу людину», – додав Терехов.

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Як повідомлялося, окупанти цього тижня кинули всі сили на оточення Бахмута.

На думку експертів, якщо російська армія піде у великий наступ, про який говорять останні місяці, найімовірніше, під загрозою опиняться Донбас або Запоріжжя чи Павлоград.