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Окупанти вдарили по Дніпропетровщині ракетою (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині ракетою (фото)
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
фото: Сергій Лисак/Telegram

Ворожа ракета влучила по території підприємства

Російські загарбники сьогодні завдали ракетного удару по Криворізькому району Дніпропетровщини. «Приліт» відбувся на території одного з підприємств. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Ракетний удар по Криворізькому району. Ворог поцілив по території одного з підприємств. Без жертв. Наслідки уточнюються», – зазначив посадовець

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Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
фото: Сергій Лисак/Telegram

Крім того, шість артобстрілів та стільки ж ударів дронами-камікадзе прийшлися по Нікопольщині. Окупанти атакували райцентр, Червоногригорівську, Покровську сільську, Марганецьку громади. Унаслідок цього є постраждалі та руйнування в місті. За уточненою інформацією, загалом понівечені 19 приватних будинків. Зайнялася господарська споруда – пожежу рятувальники загасили. Також у районі пошкоджень зазнали транспортне підприємство та енергетичний об’єкт.

Нагадаємо, зранку 2 січня ворог завдав масованого ракетного удару по Україні. Зокрема, у Києві зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах. За попередніми даними, є влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі, у місті подекуди є перебої з електро- та водопостачанням. Крім того, станом на 12:40 у багатоповерховому житловому будинку Солом’янського району внаслідок ракетної атаки загинули дві людини та 49 постраждали.

У Харкові в результаті ракетної атаки РФ загинула 91-річна жінка.

Загалом, за інформацією ДСНС, станом на 17:00 2 січня в Україні внаслідок ранкового масованого ракетного удару загинули вже п’ятеро людей. Ще 127 – отримали поранення.

Теги: російська ракета Дніпропетровщина Кривий Ріг

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