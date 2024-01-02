Масований удар Росії по Києву. Є постраждалі (оновлюється)
У Подільському районі пошкоджено газову трубу
У Києві 2 січня зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах. За попопередніми даними, є влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі, у місті подекуди є перебої з елекро- та водопостачанням. Також відомо про 16 постраждалих.
Солом'янський район
Наразі є постраждалі у багатоповерховому будинку в Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ракетної атаки. Очільник міста Віталій Кличко повідомив, що рятувальники деблокували 17 людей. 117 мешканців вивели з будинку. Наразі постраждали 20 людей, 19 із них медики госпіталізували. У будівлі загоряння та сильне задимлення. Всі служби працюють на місці.
Дарницький район
Голова Дарницького району Микола Калашник показав наслідки ракетного обстрілу. "Унаслідок чергового ракетного обстрілу мирного населення росіянами у мікрорайоні Бортничі пошкоджено приватні житлові будинки та будівлю церкви. Працюють вибухотехніки й слідчо-оперативні групи. Постраждалі відсутні. Нагадую про необхідність дотримання безпекових правил, сьогодні вони врятували життя дарничан", – Калашник.
Печерський район
Уламок ракети впав на дах дев'ятиповерхового житлового будинку, на ще один багатоповерховий будинок та приватний будинок.
Подільський район
У Подільському районі палає складська будівля. Пожежа на площі 2000 м кв. Екстренні служби працюють на місці.
Також рошкоджено магістралі водопостачання та горять щонайменше шість авто.
Оболонський район
Палає складське приміщення. Є загоряння житлового будинку, падіння решток на територію нежитлової забудови та складських приміщень.
Голосіївський район
У Голосіївському районі уламок ракети впав на відкритій території парку.
Святошинський район
Є влучання в будівлю соціальної інфраструктури.
Шевченківський район
Падіння решток на відкриту територію.
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