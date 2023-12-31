Якщо ти два роки обстрілюєш цивільних, то дивно думати, що нічого не прилетить у відповідь

Вчора ППО погано відпрацювало у Білгороді. На війні таке буває...

Нульовий рівень емпатії до громадян РФ. До всіх

Щоразу, коли під'їжджаючи до будинку моїй матері, я їду повз будинок 118 на Набережній. Будинок, який знищила російська ракета 14 січня 2023 року. 46 людей загинули. Дехто перетворився на пару.

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У будинок потрапила протикорабельна ракета Х-22, випущена із російського стратегічного бомбера.

Х-22 – рідинна ракета, розміром з автобус, бойова частина 960 кг вибухівки. Може нести ядерну боєголовку. Призначена для знищення авіаносців чи авіаносних груп.

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Надзвичайно складна у підготовці до запуску, використовує токсичне паливо. Розроблялася з 1958 року. 600 км. максимальна дальність, 4.6 М – максимальна швидкість. Вага 5 тонн.

Але не це найцікавіше у її характеристиках.

Ракета має інерційну навігаційну систему на основі гіроскопа та примітивного радара, який відомий своєю низькою точністю: лише близько половини пострілів потрапляє в межах 600 метрів від точки націлювання. Х-22 відома своєю неточністю і під час використання проти наземних цілей, оскільки її радіолокаційна система наведення погано розрізняє цілі у міській місцевості.

Перекладаю – кругове ймовірнісне відхилення 600 метрів має лише половина ракет. Друга половина відхиляється ще сильніше.

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Стріляти такими містами – військовий злочин. 600 метрів – це кілька кварталів. Адже промахнутися на кілька кварталів для цієї ракети – норма. Повна відповідність ТТХ.

46 людей загинули 14 січня від застосування по житлових будинках старого смертоносного мотлоху, до якого і підходити страшно.

Щоразу, проїжджаючи повз руїни, я матюкаюсь крізь зуби.

Це зовсім поряд із будинком моїх батьків. Саме метрів 600, якщо прямо.

Як там Білгород, колишні брати? Сильно постраждав? А Херсон? А Миколаїв? А Запоріжжя, Одеса, Чернігів, Харків? Як бути із ними? Не треба мститись?

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29.12.23 росіяни випустили Україною 8 Х-22/32.

8 цих літаючих трун з точністю попадання у два стадіони.

960 кг вибухівки в кожній...

І ржали в пабліках, що це не вони стріляють, це наша ППО збиває їхні високоточні ракети.

Вчора ППО вже х***во відпрацьовує у Білгороді. На війні таке буває.

Я дивуюсь лише тому, чому так довго білгородське ППО не починало працювати.

Якщо ти два роки обстрілюєш територію країни, яка на тебе не нападала, то дивно не чекати на відповідь. Якщо ти лупиш по цивільних, то дивно думати, що нічого не прилетить.

І, так... Нульовий рівень емпатії до громадян РФ. До всіх.