Ворог атакував Україну на Новий Рік: ситуація в регіонах

Цієї ночі через атаку дронів у Львівській громаді фактично знищений музей Романа Шухевича в Білогорщі

Унаслідок російської терористичної атаки дронами є прямі та осколкові влучання у житлові будинки в Одесі

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Хмельниччина

Учора ввечері в межах області сили ППО знешкодили шість ворожих БпЛА типу Shahed. Унаслідок атаки поранення у вигляді відкритого пошкодження грудного відділу хребта отримала неповнолітня дитина. Її госпіталізували в лікарню. Також відбулася пожежа приватного гаража, яку оперативно ліквідували. Інші дані щодо наслідків уточнюються.

Львівщина

Цієї ночі через атаку дронів у Львівській громаді фактично знищений музей Романа Шухевича в Білогорщі та суттєво пошкоджений Львівський національний університет природокористування. Попередньо – без жертв та постраждалих. Дані уточнюються.

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Вінниччина

З частими повітряними тривогами. В області працювала ППО. За попередньою інформацією внаслідок падіння уламків є пошкодження житлових будинків (вікна, фасад, дах). Постраждалих немає. Інформація уточнюється.

Кіровоградська область

Учора вдень агресор атакував Кіровоградщину ракетами. Відпрацювали сили ППО. У Кропивницькому районі – пошкодження лінії електропередач та господарчої будівлі. Обійшлось без постраждалих.

Чернігівщина

За добу – чотири обстріли (26 вибухів). Ворог з артилерії та мінометів обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Уночі росіяни здійснили девʼять обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 31 вибух. Обстрілів зазнали Миропільська, Білопільська, Новослобідська, Середино-Будська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Свеська громади. Попередньо без наслідків.

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Учора протягом дня росіяни здійснили 29 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 162 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська громади. Внаслідок обстрілу Юнаківської громади Сумського району обстрілу зруйновано приватне домоволодіння.

Запорізька

Минулої доби загарбники завдали 159 ударів по 25 містах та селах області. Окупанти атакували 32 безпілотниками Запоріжжя, Роботине, Малу Токмачку, Чарівне, Червоне, Малинівку, Новодарівку, Новоандріївку та Степове, здійснили 20 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Гуляйпільського, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Новодарівки, Левадного, Степногірська й Малих Щербакова, а також вгатили авіаційним снарядом по Новоданилівці.

106 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Щербаків, Білогір'я, Левадного, Преображенки, Верхньої Тераси, П'ятихаток, Плавнів, Кам'янського, Лобкового та інших населених пунктів на лінії вогню.

Під артилерійський обстріл потрапив 47-річний житель Степногірська, а також мешканці Гуляйполя 39, 60 та 63 років – усім надано необхідну медичну допомогу. Надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Дніпропетровщина

12 атак дронами-камікадзе і пʼять артобстрілів за вчорашній день – по Нікопольщині. У Нікополі постраждали три людини. 60-річний чоловік з мінно-вибуховою травмою і численними осколковими пораненнями госпіталізований. Стан важкий. Серед постраждалих є й подружжя. Пацієнтам 60 і 61 рік. Лікуватимуться вдома. Пошкоджені три приватні будинки, АЗС, аптека, офісна будівля, авто, пара мікроавтобусів, комунальне підприємство. Також пошкоджені гімназія та 13 приватних будинків. Побиті два гаражі, газогони та електромережі.

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У Покровській сільській громаді побита лінія електропередач. Без світла залишились більш ніж півтисячі осель. Наразі їх заживили. У Мирівській громаді понівечена агрофірма. Було гучно і у Кривому Розі. Без загиблих та постраждалих.

Шість дронів знищили наші захисники неба: у Дніпровському, Синельниківському, Новомосковському та Кам'янському районах. У Дніпрі ворожий БпЛА поцілив по одному з підприємств. Там сталося займання. Протягом години пожежники приборкали вогонь.

Харківщина

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Ветеринарне, Козача Лопань Харківського району; Огірцеве, Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Бологівка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

У районі Іванівки Куп'янського району ворог завдав авіаційних ударів. Унаслідок ворожого обстрілу села Козача Лопань Харківського району пошкоджено приватне домоволодіння. Потерпілих немає. У результаті ворожого обстрілу села Івашки Богодухівського району пошкоджено газопровід, два багатоквартирні будинки, де відсутнє енерго- та газопостачання. Жертв та постраждалих немає. Також вчора окупанти завдали удару по території підприємства у місті Чугуїв. Частково зруйноване ангарне приміщення, пошкоджено склад.

Луганщина

Окупанти відкривали вогонь поблизу Невського та Білогорівки. Декілька разів росіяни спробували штурмувати Макіївку, але були зупинені. Авіацію окупант використовував в Серебрянському лісі. За добу противник здійснив 146 обстріли (541 снаряд).

Донеччина

Під вогнем окупантів минулої доби: село Уманське, смт Північне, Курахове, Авдіївка, село Богоявленка, Покровськ, село Новоукраїнка, смт Нью-Йорк, Торецьк, Костянтинівка. Пошкоджено 28 житлових будинків (з них два – багатоквартирні), приміщення агрофірми, чотири гаражі, господарська споруда, два газопроводи, котельня, два приміщення лікарні, автомобіль швидкої допомоги, три цивільні автомобілі, офісне приміщення, приміщення пансіонату, вісім службових автомобілів поліції, ЛЕП. За добу на Донеччині: п'ять поранених.

Миколаївщина

Уночі в Миколаївському районі внаслідок влучання БпЛА типу Shahed 131/136 сталася пожежа на інфраструктурному об'єкті, яка була оперативно ліквідована. Постраждалих немає. У ніч на 1 січня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 14 БпЛА типу Shahed 131/136.

Учора вдень ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по селу Дніпровське Куцурубської громади. Унаслідок чого пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає. Також учора протягом дня та сьогодні зранку артилерійські обстріли фіксувалися по селу Солончаки Куцурубської громади. Постраждалих немає.

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Одещина

Унаслідок російської терористичної атаки дронами є прямі та осколкові влучання у житлові будинки в Одесі. Постраждали дев'ять людей. Один із них загинув, троє – ушпиталені. Всі інші отримали медичну допомогу на місці. Рятувальники локалізували пожежі. На місцях надається оперативна допомога, усі відповідні служби працюють.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 123 обстріли (565 снарядів), з них по Херсону – 20 обстрілів (92 снаряди). Учора зранку окупанти вдарили по Херсону. Поранення дістали семеро людей. Унаслідок обстрілу російськими окупантами села Садове травми середньої важкості отримали 32-річний чоловік та 51-річна жінка. Удень ворог знов ударив по Херсону. У цей час поблизу магазину були діти. 11-річний хлопчик загинув на місці. 9-річний хлопчик – у вкрай важкому стані. У нього черепно-мозкова травма. Його направлено до дитячої обласної лікарні у місті Миколаїв. Лікарі борються за життя дитини. Також через ворожий удар постраждали також дві херсонки. 32-річна жінка госпіталізована з мінно-вибуховою травмою. У 65-річної містянки осколкове поранення спини. Постраждалим надають допомогу в лікарні.

Ввечері здійснено ракетний обстріл (невстановленого типу) села Вірівка, Бериславського району по території колишнього сільськогосподарського підприємства. Інформація щодо постраждалих не надходила. Уночі окупанти знову вдарили по Херсону. Тяжкі травми отримав 41-річний чоловік (опинився під завалами будинку). Лікарі надають потерпілому допомогу. Сьогодні зранку внаслідок обстрілу травми отримала 57-річна херсонка. Потерпілу доставлено до лікарні. Всього за добу через російську агресію загинула одна дитина; 14 осіб дістали поранення, з них одна – дитина.