Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Масована атака на Україну: кількість загиблих зросла до п’яти

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Масована атака на Україну: кількість загиблих зросла до п’яти
Наслідки масованої ракетної атаки на Україну, 2 січня 2024 р.
фото: glavcom.ua

Майже 130 людей постраждали

Станом на 17:00 2 січня в Україні внаслідок ранкового масованого ракетного удару загинули вже п’ятеро людей. Ще 127 – отримали поранення. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС)

«Триває ліквідація пожеж за двома адресами у Подільському районі Києва», – додали рятувальники.

У Києві та Харкові триває ліквідація наслідків ракетних ударів РФ
У Києві та Харкові триває ліквідація наслідків ракетних ударів РФ
фото: ДСНС
У Києві та Харкові триває ліквідація наслідків ракетних ударів РФ
У Києві та Харкові триває ліквідація наслідків ракетних ударів РФ
фото: ДСНС

Крім того, у Харкові тривають роботи з демонтажу аварійних конструкцій житлового будинку.

Нагадаємо, у Києві 2 січня зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах. За попередніми даними, є влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі, у місті подекуди є перебої з електро- та водопостачанням. Крім того, станом на 12:40 у багатоповерховому житловому будинку Солом’янського району внаслідок ракетної атаки загинули дві людини та 49 постраждали.

Мер Києва Віталій Кличко показав пошкоджений будинок у Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ранкової ракетної атаки.

У Харкові, за останніми даними, в результаті ракетної атаки РФ загинула 91-річна жінка, ще 53 людини отримали поранення.

Читайте також:

Теги: Україна обстріл Київ Харків

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти накрили щільним вогнем Чорнобаївку: є загибла
Окупанти накрили щільним вогнем Чорнобаївку: є загибла
25 грудня, 2023, 01:20
У Києві та області працює ППО
Частина Києва знеструмлена через ракетну атаку
Сьогодні, 07:54
Наслідки ракетного удару по Києву, 2 січня 2024 р.
Масований ракетний удар по Києву: з’явилися нові фото
Сьогодні, 15:59

Події в Україні

У Києві та низці областей тривога тривала менше години
У Києві та низці областей тривога тривала менше години
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині ракетою (фото)
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині ракетою (фото)
Росіяни кажуть про удар по бункеру із заступником Залужного. Реакція ЗСУ
Росіяни кажуть про удар по бункеру із заступником Залужного. Реакція ЗСУ
Масована атака на Україну: кількість загиблих зросла до п’яти
Масована атака на Україну: кількість загиблих зросла до п’яти
У Харкові вже понад 50 поранених внаслідок ракетного удару РФ (фото, відео)
У Харкові вже понад 50 поранених внаслідок ракетного удару РФ (фото, відео)
«Південь» повідомив про тактику РФ під час масштабної атаки по Україні
«Південь» повідомив про тактику РФ під час масштабної атаки по Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Посол США Брінк після атаки РФ на Київ пояснила, як зупинити Путіна
40K
Чи закінчиться війна в Україні у 2024 році? Німці висловили свою думку
31K
Атака дронів на Київщину: влада повідомила про наслідки
22K
В одній із областей ширяться чутки про посилення мобілізації: влада відреагувала
20K
Як росіяни брали Україну 106 років тому. Чи вчить нас чогось історія?
16K
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Повітряна тривога тривала чотири години: 16 бомбардувальників Ту-95 атакували ракетами
Сьогодні, 09:50
За добу відбулося понад 60 боїв: на двох напрямках найгарячіше
Сьогодні, 06:59
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 2 січня
Сьогодні, 05:12
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
За добу ЗСУ знищили 20 баз окупантів – Генштаб
Вчора, 07:28
Росіяни знищили музей Шухевича у Львові та атакували Одесу: головне за ніч
Вчора, 06:50

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua