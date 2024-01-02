Масована атака на Україну: кількість загиблих зросла до п’яти

Майже 130 людей постраждали

Станом на 17:00 2 січня в Україні внаслідок ранкового масованого ракетного удару загинули вже п’ятеро людей. Ще 127 – отримали поранення. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС)

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«Триває ліквідація пожеж за двома адресами у Подільському районі Києва», – додали рятувальники.

У Києві та Харкові триває ліквідація наслідків ракетних ударів РФ фото: ДСНС

У Києві та Харкові триває ліквідація наслідків ракетних ударів РФ фото: ДСНС

Крім того, у Харкові тривають роботи з демонтажу аварійних конструкцій житлового будинку.

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Нагадаємо, у Києві 2 січня зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах. За попередніми даними, є влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі, у місті подекуди є перебої з електро- та водопостачанням. Крім того, станом на 12:40 у багатоповерховому житловому будинку Солом’янського району внаслідок ракетної атаки загинули дві людини та 49 постраждали.

Мер Києва Віталій Кличко показав пошкоджений будинок у Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ранкової ракетної атаки.

У Харкові, за останніми даними, в результаті ракетної атаки РФ загинула 91-річна жінка, ще 53 людини отримали поранення.