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У Харкові окупанти вбили ракетою 91-річну жінку (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Харкові окупанти вбили ракетою 91-річну жінку (фото)
Росіяни обстріляли ракетами Харків
фото: Facebook/Олег Синєгубов

Наразі відомо про 45 постраждалих, після атаки РФ по місту

У результаті ворожих ракетних ударів по центру Харкова загинула 91-річна жінка. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами глави ОВА, наразі відомо про 44 постраждалих, після атаки РФ по місту.

«Серед них 5 дітей: три хлопчики дев’яти років; дівчатка шести і 13 років. У потерпілих дітей – вибухові травми, забої, акубаротравми, гострі реакції на стрес», – написав він.

Синєгубов зазначає, також поранень зазнали 24 жінки віком від 19 до 84 років і 15 чоловіків – від 24 до 60 років.

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Росіяни обстріляли ракетами Харків
фото: Facebook/Олег Синєгубов

Очільник Харківської ОВА каже, наразі 28 пацієнтів перебувають у лікарнях, в тому числі троє дітей. Медики оцінюють їх стан як середній.

Натомість мер Харкова Ігор Терехов повідомив про 45 потерпілих.

Нагадаємо, сьогодні зранку Україна зазнала масованої ракетної атаки РФ. На світанку в Україні оголошено повітряну тривогу вдруге з початку доби.

У Києві 2 січня зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах. За попередніми даними, є влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі, у місті подекуди є перебої з електро- та водопостачанням. Також відомо про 17 постраждалих.

До слова,  у Солом'янському районі столиці рятувальники визволяють людей із розбитої росіянами багатоповерхівки. Наразі відомо що внаслідок ранкової ракетної атаки росіян загинула жінка. Кількість постраждали у столиці зросла до 27 осіб.

Крім того, у Запорізькій області російські окупанти обстріляли 25 населених пунктів. Як повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, зафіксовано 153 удари по області.

Читайте також: Масований удар Росії по Києву. Є постраждалі (оновлюється)
Теги: Харків війна обстріл російська ракета

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