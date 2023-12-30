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Росія висунула вимогу Польщі, перш ніж виправдовуватися за інцидент із ракетою

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росія висунула вимогу Польщі, перш ніж виправдовуватися за інцидент із ракетою
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Москва називає звинувачення у свій бік голослівними

Польща викликала «на килим» тимчасового повіреного у справах РФ у Польщі Андрея Ордаша після того, як російська ракета порушила повітряний простір країни. Однак Москва не збирається давати пояснення, доки не отримає «конкретні докази». Про це заявив Ордаш, цитує російське пропагандистське видання «Риа Новости». 

«Поки не буде наведено конкретних доказів, ми не будемо давати ніяких пояснень, тому що ці звинувачення голослівні», – сказав тимчасовий повірений РФ. 

Також він нагадав випадок у листопаді 2022 року, коли ракета вбила двох людей у польському прикордонному селі.

«Тоді російську сторону також намагалися звинуватити у цьому інциденті. Згодом виявилось, що ракета була випущена українськими військовими», – стверджує Ордаш. 

Нагадаємо, у п’ятницю вранці, 29 грудня, у повітряний простір Польщі з боку України увійшов неідентифікований літальний об’єкт. 

Раніше, у листопаді 2022 року, Росія завдала масованого ракетного удару по території України. Тоді ж у прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули. У Польщі терміново скликали Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони та вирішили підвищити боєготовність деяких підрозділів та розглянути можливість задіяти статтю четверту Договору про НАТО.

Крім того, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що скликає термінову нараду з військовими через те, що повітряний простір Польщі вранці 29 грудня з боку України увійшов невпізнаний об’єкт, а згодом обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом порушення польського повітряного простору під час ракетної атаки Росії на Україну.

Як прокоментував речник Оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський, невідомий об'єкт був помічений в околицях Замостя. «Ми розглядаємо всі версії і розслідуємо їх», – цитує Горишевського Gazeta.Pl. За даними Republika, ракета впала в селі Вожучин-Кукроня (Томашівський повіт).

Як згодом стало відомо, за офіційною інформацією представників польського війська, обʼєкт, який залетів з повітряного простору України до Польщі, був російською ракетою. Вона була випущена під час масованого обстрілу українських міст.

Читайте також: Чия ракета впала у Польщі? Погляд з Варшави
Теги: Польща росія російська ракета

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