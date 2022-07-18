Окупанти вдарили по елеватору та шкільному подвір'ю на Дніпропетровщині

Попередньо, під час атаки люди не постраждали

Російські війська знову атакували цивільні об'єкти Дніпропетровщини. Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко.

«Наша область знову під російським вогнем. Ворог обстріляв Синельниківський район. Ракета поцілила у елеватор. Там зруйновані склади з більш ніж п’ятьма тисячами тонн зерна.

Ще один удар прийшовся по шкільному подвір’ї. Пошкоджені фасад та покрівля місцевого ліцею, вибито понад 50 вікон. І є влучання у приватне обійстя місцевих мешканців», – поінформував глава ОВА.

І є влучання у приватне обійстя місцевих мешканців. Попередньо, під час атаки люди не постраждали.

Нагадаємо, сьогодні зранку російські загарбники атакували Торецьк, що на Донеччині. Один зі снарядів потрапив у двоповерховий будинок, в результаті чого шість людей загинули, двох вдалося врятувати.

Нагадаємо, триває 145-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Донбасі, успіху не мають.