Рашисти обстріляли Торецьк: багато загиблих та поранених (фото)

Станом на 8.20 рятувальники завершили пошукові роботи під завалами

Зранку у понеділок, 18 липня, російські загарбники атакували Торецьк, що на Донеччині. Один зі снарядів потрапив у двоповерховий будинок, в результаті чого шість людей загинули, двох вдалося врятувати. По це повідомляє ДСНС України.

«Під час проведення пошуково-рятувальних робіт співробітниками Служби порятунку було виявлено та вилучено тіла п'ятьох загиблих осіб, врятовано з під завалу три особи, одна з яких померла в лікарні», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають рятувальники, станом на 8.20 пошукові роботи завершено.

Як повідомлялося, раніше рашисти обстріляли 15 населених пунктів Донеччини. Нагадаємо, триває 145-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Донбасі, успіху не мають.