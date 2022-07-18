  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Рашисти обстріляли Торецьк: багато загиблих та поранених (фото)
рус
    Події в Україні

    Рашисти обстріляли Торецьк: багато загиблих та поранених (фото)

    Один зі снарядів потрапив у двоповерховий будинок - Рашисти обстріляли Торецьк: багато загиблих та поранених (фото)
    Один зі снарядів потрапив у двоповерховий будинок
    фото: ДСНС

    Станом на 8.20 рятувальники завершили пошукові роботи під завалами

    Зранку у понеділок, 18 липня, російські загарбники атакували Торецьк, що на Донеччині. Один зі снарядів потрапив у двоповерховий будинок, в результаті чого шість людей загинули, двох вдалося врятувати. По це повідомляє ДСНС України.

    «Під час проведення пошуково-рятувальних робіт співробітниками Служби порятунку було виявлено та вилучено тіла п'ятьох загиблих осіб, врятовано з під завалу три особи, одна з яких померла в лікарні», – йдеться в повідомленні.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Рашисти обстріляли Торецьк: багато загиблих та поранених (фото)
    Рашисти обстріляли Торецьк: багато загиблих та поранених (фото)
    Рашисти обстріляли Торецьк: багато загиблих та поранених (фото)

    Як зазначають рятувальники, станом на 8.20 пошукові роботи завершено.

    Як повідомлялося, раніше рашисти обстріляли 15 населених пунктів Донеччини. Нагадаємо, триває 145-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Донбасі, успіху не мають.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Торецьк рятувальники Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рашисти обстріляли Торецьк: багато загиблих та поранених (фото)