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    Новини

    Українська збірна оновила медальний рекорд на Всесвітніх іграх-2022

    Українська збірна оновила медальний рекорд на Всесвітніх іграх-2022
    фото: Комітет молоді та спорту

    Українська команда посіла третє місце, набравши в сумі 45 нагород

    Збірна України фінішувала третьою у медальному заліку Всесвітніх ігор 2022 року в американському Бірмінгемі та побила власний рекорд за золотими нагородами в історії. Про це повідомляється на офіційному сайті змагань.

    Всесвітні ігри-2022 завершилися перемогою збірної Німеччини в медальному заліку. Натомість українська команда посіла третє місце, набравши в сумі 45 нагород.

    Цей результат став для українців найкращим в історії Ігор. Раніше найвищим досягнення збірної України було п'яте місце загальнокомандного заліку в 2017 році.

    Окрім того, цьогорічна команда оновила відразу два національні рекорди – за кількістю нагород усіх гатунків (45) і «золота» зокрема (16). Попередні найвищі показники були на рівні 29-ти і десяти медалей відповідно.

    У рамках Всесвітніх ігор-2022 золоті нагороди для України вибороли:

    • Анжеліка Терлюга (карате)
    • Аніта Серьогіна (карате)
    • Олексій Бичков (пауерліфтинг)
    • Володимир Рисєв (пауерліфтинг)
    • Важа Даіаурі (сумо)
    • Світлана Ярьомка (сумо)
    • Іванна Березовська (сумо)
    • Софія Гречко (підводне плавання)
    • Богдан Колмаков (паркур)
    • Вікторія Козловська і Таїсія Марченко (спортивна акробатика)
    • Богдан Пограничний та Данило Стецюк (спортивна акробатика)
    • Данило Фільченко (воднолижний спорт)
    • Богдан Мочульський (джиу-джитсу)
    • Анастасія Кулініч (муай тай)
    • Ігор Любченко (муай тай)
    • Олег Приймачов (муай тай)

    Нагадаємо, Україна вперше здобула «золото» чемпіонату Європи U20 з пляжного волейболу.

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    Теги: росія окупанти спорт війна Збірна України Україна окупація #stoprussia
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    Українська збірна оновила медальний рекорд на Всесвітніх іграх-2022