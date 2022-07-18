Українська збірна оновила медальний рекорд на Всесвітніх іграх-2022

Українська команда посіла третє місце, набравши в сумі 45 нагород

Збірна України фінішувала третьою у медальному заліку Всесвітніх ігор 2022 року в американському Бірмінгемі та побила власний рекорд за золотими нагородами в історії. Про це повідомляється на офіційному сайті змагань.

Всесвітні ігри-2022 завершилися перемогою збірної Німеччини в медальному заліку. Натомість українська команда посіла третє місце, набравши в сумі 45 нагород.

Цей результат став для українців найкращим в історії Ігор. Раніше найвищим досягнення збірної України було п'яте місце загальнокомандного заліку в 2017 році.

Окрім того, цьогорічна команда оновила відразу два національні рекорди – за кількістю нагород усіх гатунків (45) і «золота» зокрема (16). Попередні найвищі показники були на рівні 29-ти і десяти медалей відповідно.

У рамках Всесвітніх ігор-2022 золоті нагороди для України вибороли:

Анжеліка Терлюга (карате)

Аніта Серьогіна (карате)

Олексій Бичков (пауерліфтинг)

Володимир Рисєв (пауерліфтинг)

Важа Даіаурі (сумо)

Світлана Ярьомка (сумо)

Іванна Березовська (сумо)

Софія Гречко (підводне плавання)

Богдан Колмаков (паркур)

Вікторія Козловська і Таїсія Марченко (спортивна акробатика)

Богдан Пограничний та Данило Стецюк (спортивна акробатика)

Данило Фільченко (воднолижний спорт)

Богдан Мочульський (джиу-джитсу)

Анастасія Кулініч (муай тай)

Ігор Любченко (муай тай)

Олег Приймачов (муай тай)

Нагадаємо, Україна вперше здобула «золото» чемпіонату Європи U20 з пляжного волейболу.