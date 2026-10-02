Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Путін наказав російським військовим завдавати ударів без обмежень – Зеленський

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Путін наказав російським військовим завдавати ударів без обмежень – Зеленський
Путін сказав військовим керівникам, що зараз «правил немає»
фото: Reuters, ДСНС

Президент заявив, що українська розвідка перехопила відповідний наказ у вересні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський лідер Володимир Путін наказав військовому керівництву РФ відмовитися від обмежень щодо ведення війни та посилити удари по цивільних цілях. Про це український лідеро розповів в інтерв’ю Financial Times, пише «Главком».

«Путін сказав військовим керівникам: зараз правил немає», – заявив президент, описуючи зміст отриманої українською розвідкою інформації. За словами Зеленського, після цього Росія почала посилювати повітряні удари по Києву та інших українських містах.

Президент зазначив, що російські атаки дедалі частіше спрямовані не лише на військові та енергетичні об’єкти. За його словами, під ударами опиняються школи, лікарні, телекомунікаційні вузли та дата-центри. 

Зеленський розповів про нещодавній удар російського реактивного дрона по школі в Києві. На момент атаки у навчальному закладі перебували 104 учні та 60 педагогів. Усі вони встигли перейти до укриття.

«Російські дрони тепер ідуть далі – вони полюють на цивільних у Херсоні та Сумах, а також б'ють по школах, телекомунікаційних вузлах і дата-центрах», – сказав Зеленський.

Український лідер пов'язав посилення повітряних атак із ситуацією на фронті. За словами президента, Росія не змогла досягти бажаних результатів у спробі захопити території на Донбасі, тому Москва намагається тиснути на українців масованими ударами.

«Вони не змогли організувати окупацію, і тому тепер роблять те саме – масовані атаки, масовані вбивства», – заявив Зеленський.

За словами глави держави, мета таких ударів полягає не лише у знищенні інфраструктури. Росія також намагається залякати населення, змусити людей залишати міста та послабити здатність України продовжувати опір.

У матеріалі зазначається, що уламки російського дрона після удару по київській школі містили маркування російських виробників та написи російською мовою. Частина компонентів була виготовлена в Росії, інші – на Заході. Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков заявив FT, що російські військові «не завдають ударів по школах чи лікарнях».

Україна документувала понад 4700 російських атак на освітні заклади від початку повномасштабного вторгнення. Всесвітня організація охорони здоров'я підтвердила удари більш ніж по 3000 медичних об'єктах.

На тлі посилення російських атак Україна розробляє нові дрони-перехоплювачі для боротьби з реактивними безпілотниками РФ. Зеленський повідомив, що наразі випробовують п'ять моделей таких дронів, а один із них Україна планує виробляти у кількості близько 400 одиниць до кінця жовтня.

Варто нагадати, що російський диктатор також публічно відмовився від ідеї взаємного припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії. Він назвав відповідну пропозицію «безглуздою».

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський путін війна обстріл Україна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На місці події продовжують працювати всі екстрені та комунальні служби
Атака на Соломʼянку: унаслідок удару дрона загинув працівник «Київтеплоенерго»
30 вересня, 11:16
За участь у збройному конфлікті за кордоном білоруський кримінальний кодекс передбачає до семи років ув'язнення
Кремль масово вербує білорусів на війну
27 вересня, 05:11
До операції залучили понад 300 працівників системи МВС
Іграшка допомогла врятувати трирічного хлопчика після майже доби пошуків
24 вересня, 15:03
Двох російських олігархів виключено зі санкційного списку ЄС
ЄС продовжив санкції проти Росії, але виключив зі списку Усманова та Фрідмана
22 вересня, 20:24
Макрон закликав G7 використати стратегічні запаси через енергокризу
Макрон запропонував спосіб стримати зростання цін на нафту
21 вересня, 07:48
За словами Зеленського, на економічну частину саміту прибули близько 500 представників бізнесу
Зеленський заявив про угоди на €1 млрд та майже 100 бізнес-проєктів у Карпатах
18 вересня, 16:33
Підозрюваний пропонував підприємцям залишити всю суму хабаря в комірці одного з поштових сервісів у Чернігові
Хабар за спорядження для армії: СБУ викрила схему військового посадовця на €10 тис.
16 вересня, 14:11
Сироїд також розкритикувала підхід ГРД до оцінювання суддів
Авторка ідеї Громадської ради доброчесності закликала ліквідувати всі громадські ради
9 вересня, 19:14
Переговори почались у момент, коли росіяни у черговий раз знайшли спосіб тимчасового домінування
Переговори, яких не уникнути. Путін отримав перевагу
6 вересня, 17:22

Події в Україні

У Києві п'ята від початку доби повітряна тривога тривала майже годину
У Києві п'ята від початку доби повітряна тривога тривала майже годину
Зеленський розповів, скільки дронів-перехоплювачів Україна виготовить до кінця жовтня
Зеленський розповів, скільки дронів-перехоплювачів Україна виготовить до кінця жовтня
Росія планує зупинити три діючі атомні електростанції України – NYT
Росія планує зупинити три діючі атомні електростанції України – NYT
На Дніпропетровщині окупанти вдарили по АЗС «Укрнафти» (фото)
На Дніпропетровщині окупанти вдарили по АЗС «Укрнафти» (фото)
Путін наказав російським військовим завдавати ударів без обмежень – Зеленський
Путін наказав російським військовим завдавати ударів без обмежень – Зеленський
Зеленський закликав перекрити Росії доступ до іноземних компонентів для шахедів
Зеленський закликав перекрити Росії доступ до іноземних компонентів для шахедів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 жовтня 2026
101K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
86K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
68K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
44K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

Новини

На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
Вчора, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
30 вересня, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
30 вересня, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua