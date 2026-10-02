Путін наказав російським військовим завдавати ударів без обмежень – Зеленський

Путін сказав військовим керівникам, що зараз «правил немає»

Президент заявив, що українська розвідка перехопила відповідний наказ у вересні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський лідер Володимир Путін наказав військовому керівництву РФ відмовитися від обмежень щодо ведення війни та посилити удари по цивільних цілях. Про це український лідеро розповів в інтерв’ю Financial Times, пише «Главком».

«Путін сказав військовим керівникам: зараз правил немає», – заявив президент, описуючи зміст отриманої українською розвідкою інформації. За словами Зеленського, після цього Росія почала посилювати повітряні удари по Києву та інших українських містах.

Президент зазначив, що російські атаки дедалі частіше спрямовані не лише на військові та енергетичні об’єкти. За його словами, під ударами опиняються школи, лікарні, телекомунікаційні вузли та дата-центри.

Зеленський розповів про нещодавній удар російського реактивного дрона по школі в Києві. На момент атаки у навчальному закладі перебували 104 учні та 60 педагогів. Усі вони встигли перейти до укриття.

«Російські дрони тепер ідуть далі – вони полюють на цивільних у Херсоні та Сумах, а також б'ють по школах, телекомунікаційних вузлах і дата-центрах», – сказав Зеленський.

Український лідер пов'язав посилення повітряних атак із ситуацією на фронті. За словами президента, Росія не змогла досягти бажаних результатів у спробі захопити території на Донбасі, тому Москва намагається тиснути на українців масованими ударами.

«Вони не змогли організувати окупацію, і тому тепер роблять те саме – масовані атаки, масовані вбивства», – заявив Зеленський.

За словами глави держави, мета таких ударів полягає не лише у знищенні інфраструктури. Росія також намагається залякати населення, змусити людей залишати міста та послабити здатність України продовжувати опір.

У матеріалі зазначається, що уламки російського дрона після удару по київській школі містили маркування російських виробників та написи російською мовою. Частина компонентів була виготовлена в Росії, інші – на Заході. Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков заявив FT, що російські військові «не завдають ударів по школах чи лікарнях».

Україна документувала понад 4700 російських атак на освітні заклади від початку повномасштабного вторгнення. Всесвітня організація охорони здоров'я підтвердила удари більш ніж по 3000 медичних об'єктах.

На тлі посилення російських атак Україна розробляє нові дрони-перехоплювачі для боротьби з реактивними безпілотниками РФ. Зеленський повідомив, що наразі випробовують п'ять моделей таких дронів, а один із них Україна планує виробляти у кількості близько 400 одиниць до кінця жовтня.

Варто нагадати, що російський диктатор також публічно відмовився від ідеї взаємного припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії. Він назвав відповідну пропозицію «безглуздою».