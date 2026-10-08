Зеленський назвав одну з ключових тем переговорів української делегації у США

Президент не уточнив, які саме системи, ракети чи інше обладнання Україна планує обговорювати

Київ планує обговорити посилення протиповітряної оборони не лише з Вашингтоном

Посилення протиповітряної оборони стане однією з ключових тем переговорів української делегації у США. Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання в журналістів, пише «Главком».

За словами глави держави, питання ППО українська сторона планує окремо обговорити з американськими партнерами під час переговорів у США.

«Питання протиповітряної оборони буде однією з тем перемовин нашої делегації в США», – зазначив Зеленський.

Окремий блок переговорів стосуватиметься взаємодії з європейськими партнерами. Президент зазначив, що українські представники також обговорюватимуть із європейцями питання посилення протиповітряної оборони.

Водночас робота над зміцненням української ППО не обмежується контактами зі США та Європою. За словами Зеленського, Київ веде відповідну комунікацію також з азійськими країнами.

Президент не уточнив, які саме системи, ракети чи інше обладнання Україна планує обговорювати під час переговорів. Також наразі невідомо, про які конкретно домовленості може йтися за результатами зустрічей.

Питання посилення ППО залишається одним із пріоритетів України через регулярні російські ракетні та дронові атаки. Київ прагне збільшити спроможності для захисту міст, енергетичної та іншої критичної інфраструктури.

Раніше Зеленський також заявляв про необхідність збільшення поставок засобів протиповітряної оборони від міжнародних партнерів. Зокрема, серед потреб України він називав ракети-перехоплювачі для систем IRIS-T та інше озброєння для захисту українського неба.