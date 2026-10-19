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Окупанти атакували Хмельницький: у місті почалися перебої з електропостачанням

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Окупанти атакували Хмельницький: у місті почалися перебої з електропостачанням
За попередніми даними, загиблих і травмованих немає
фото: соцмережі (ілюстративне)

Енергетики відновлюватимуть розподіл електроенергії після стабілізації безпекової ситуації

Російські війська атакували енергетичні об’єкти у Хмельницькому районі. Унаслідок удару значна кількість споживачів залишилася без електропостачання. Про це повідомила компанія «Укренерго», пише «Главком».

Енергетики зазначили, що розпочнуть відновлення розподілу електроенергії, щойно це дозволить безпекова ситуація.

За словами начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна, внаслідок атаки на обласний центр пошкоджено фасад і покрівлю будівлі, а також вікна на території одного з підприємств. Крім того, пошкоджень зазнав легковий автомобіль.

За попередніми даними, загиблих і травмованих немає. Інформацію про наслідки удару уточнюють. На місці працюють відповідні служби.

Обсяг пошкоджень енергетичної інфраструктури та кількість споживачів, які залишилися без світла, уточнюються. Відновлювальні роботи залежатимуть від безпекових умов.

Варто нагадати, що окупанти завдали удару по «Епіцентру» в Хмельницькому. Логістичний розподільчий центр «Епіцентру» був фактично останнім великим складським комплексом мережі, який лишався неушкодженим після російських ударів. 

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Теги: Хмельницький війна обстріл відключення світла

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