Окупанти повторно атакували Харків: є постраждалий

Унаслідок атаки безпілотника в Індустріальному районі міста травмувалася людина

Вранці 29 жовтня російські окупанти атакували Харків ударним безпілотником. Унаслідок удару постраждала одна людина. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, пише «Главком».

За попередньою інформацією, ворожий БпЛА влучив в Індустріальному районі міста.

«Одна людина постраждала в Індустріальному районі. Медики надають необхідну допомогу», – зазначив Синєгубов.

Наразі детальніша інформація про наслідки атаки з’ясовується.

Варто нагадати, що вночі 29 жовтня російські терористи вдарили по Харкову. За інформацією Ігора Терехова, перший ворожий удар прийшовся по Холодрогірському району. Там виникла пожежа. Вдруге окупанти вдарили по Салтівському району, а саме по навчальному закладу.