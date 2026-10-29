Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти повторно атакували Харків: є постраждалий

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти повторно атакували Харків: є постраждалий
Рятувальні служби ліквідовують наслідки атаки
фото: ДСНС (ілюстративне)

Унаслідок атаки безпілотника в Індустріальному районі міста травмувалася людина

Вранці 29 жовтня російські окупанти атакували Харків ударним безпілотником. Унаслідок удару постраждала одна людина. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, пише «Главком».

За попередньою інформацією, ворожий БпЛА влучив в Індустріальному районі міста.

«Одна людина постраждала в Індустріальному районі. Медики надають необхідну допомогу», – зазначив Синєгубов.

Наразі детальніша інформація про наслідки атаки з’ясовується.

Варто нагадати, що вночі 29 жовтня російські терористи вдарили по Харкову. За інформацією Ігора Терехова, перший ворожий удар прийшовся по Холодрогірському району. Там виникла пожежа. Вдруге окупанти вдарили по Салтівському району, а саме по навчальному закладу.

Читайте також:

Теги: Харків дрон обстріл війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Режим припинення вогню діє на визначених територіях, пов’язаних із гуманітарною операцією в Олешках
Арахамія повідомив, коли завершиться перемир’я на Херсонщині
27 жовтня, 13:45
Вимога прозвучала на тлі переговорів Путіна зі спецпредставником Трампа
Росія вимагає від США скасувати абсолютно всі санкції для відновлення відносин
22 жовтня, 17:09
Повітряна тривога у Києві тривала понад дві години
Повітряна тривога у Києві тривала понад дві години
22 жовтня, 01:02
Наступні 20 днів Україна буде заручником
Наступні 20 днів Україна буде заручником
14 жовтня, 10:13
Повітряна тривога у Києві тривала понад годину
Повітряна тривога у Києві тривала понад годину
13 жовтня, 23:50
Попри заяви про готовність до миру Росія активізувала удари по Києву
Україна передасть США список цілей для «пекельних санкцій» проти РФ – ABC News
1 жовтня, 10:46
Окупанти повернулися до активних ударів по енергетичній інфраструктурі України
Нардеп розповів, чи будуть масові відключення світла після ударів РФ
1 жовтня, 09:43
Найбільше перетинів припадає на кордон із Польщею – майже половина від загального пасажиропотоку
Українці масово виїжджають? Прикордонники здивували статистикою за вересень
30 вересня, 13:31
ЗСУ продовжують серію успішних ударів по російським нафтобазам
Росія засекретила дані про нафту та паливо: ISW назвав причину
30 вересня, 08:55

Події в Україні

Радник президента назвав, на який компроміс щодо Донбасу готова піти Україна
Радник президента назвав, на який компроміс щодо Донбасу готова піти Україна
Удар по ветеринарному центру в Чернігові: сотні містян прихистили тварин після атаки (відео)
Удар по ветеринарному центру в Чернігові: сотні містян прихистили тварин після атаки (відео)
Карта бойових дій в Україні станом на 29 жовтня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 29 жовтня 2026 року
Окупанти повторно атакували Харків: є постраждалий
Окупанти повторно атакували Харків: є постраждалий
Меланія Трамп повідомила, хто висвітлюватиме гуманітарну місію в Олешках
Меланія Трамп повідомила, хто висвітлюватиме гуманітарну місію в Олешках
Втрати ворога станом на 29 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 29 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 жовтня: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 жовтня 2026
112K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
110K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
76K
У СІЗО помер постановник серіалу «Ліквідація» Олександр Кондратов, який понад 10 років жив у Києві

Новини

В Україні до 17°, у деяких областях значні дощі: погода на 29 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 29 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Путін зробив незвичайну пропозицію африканським лідерам
Вчора, 13:57
Яке релігійне свято відзначається 28 жовтня 2026: традиції та молитва
27 жовтня, 22:00
Місячний календар на листопад 2026 року: коли молодик і повня, сприятливі дні
27 жовтня, 21:20
День української писемності та мови: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та листівках
27 жовтня, 07:05

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua