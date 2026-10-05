У США думають, що завершення угоди щодо Лукойлу» є фактором у мирних переговорах щодо України

Іноземні активи російського енергетичного гіганта «Лукойл» розпродаються за мізерними цінами, оскільки санкції США зробили їх майже безцінними

Західні санкції змушують російську компанію «Лукойл» за безцінь розпродавати свої іноземні активи – від НПЗ у Східній Європі та АЗС у США до нафтових родовищ по всьому світу. Процес викупу цих ресурсів виявився безпосередньо пов'язаним із дипломатичними зусиллями Білого дому щодо припинення війни в Україні. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Під час зустрічі в Кремлі з Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом Володимир Путін особисто попросив сприяти цій угоді, а американські посланці погодилися допомогти, вважаючи, що це допоможе налагодити контакт із Москвою, знизити світові ціни на пальне та посилити енергетичну безпеку США через участь державної корпорації DFC.

Водночас розслідування The New York Times викриває суттєвий конфлікт інтересів, оскільки ключові фігури та інвестори потенційної угоди мають тісні фінансові й політичні зв'язки з родиною Дональда Трампа та його соратниками. Консорціум покупців очолює Тодд Боелі – великий донор кампанії MAGA Inc., а серед його партнерів опинилися шейх Абу-Дабі Тахнун бін Заїд Аль Нахайян та катарські бізнесмени брати Аль-Хайят, які мають спільний криптовалютний та будівельний бізнес із синами Трампа, Кушнером та Іванкою Трамп.

Схвалення цієї пропозиції означає відхилення заявки суто американської компанії Carlyle, а також передбачає, що левова частка майбутніх прибутків від колишніх активів «Лукойлу» витікатиме іноземним структурам.

Як відомо, вночі проти 28 вересня безпілотники атакували Павлівську нафтобазу «Лукойл-Югнафтопродукту» в Краснодарському краї Росії.

Нафтобаза розташована в промисловій зоні станиці Павлівська. Її власник – ТОВ «Лукойл-Югнафтопродукт», 100% дочірня компанія «Лукойлу». Це не нафтопереробний завод: база приймає, зберігає й перевалює вже готові нафтопродукти.

До слова, пермський нафтопереробний завод у Росії зупинив роботу після атаки українського безпілотника. Підприємство зазнало пошкоджень, через які було припинено переробку нафти.

Атака на підприємство сталася 25 вересня. За даними Reuters, безпілотник пошкодив технологічні установки заводу, після чого його роботу було зупинено.