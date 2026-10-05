Головна Світ Політика
search button user button menu button

NYT: Угода щодо російського енергетичного гіганта переплітається з війною в Україні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
NYT: Угода щодо російського енергетичного гіганта переплітається з війною в Україні
У США думають, що завершення угоди щодо Лукойлу» є фактором у мирних переговорах щодо України
фото: Reuters

Іноземні активи російського енергетичного гіганта «Лукойл» розпродаються за мізерними цінами, оскільки санкції США зробили їх майже безцінними  

Західні санкції змушують російську компанію «Лукойл» за безцінь розпродавати свої іноземні активи – від НПЗ у Східній Європі та АЗС у США до нафтових родовищ по всьому світу. Процес викупу цих ресурсів виявився безпосередньо пов'язаним із дипломатичними зусиллями Білого дому щодо припинення війни в Україні. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Під час зустрічі в Кремлі з Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом Володимир Путін особисто попросив сприяти цій угоді, а американські посланці погодилися допомогти, вважаючи, що це допоможе налагодити контакт із Москвою, знизити світові ціни на пальне та посилити енергетичну безпеку США через участь державної корпорації DFC.

Водночас розслідування The New York Times викриває суттєвий конфлікт інтересів, оскільки ключові фігури та інвестори потенційної угоди мають тісні фінансові й політичні зв'язки з родиною Дональда Трампа та його соратниками. Консорціум покупців очолює Тодд Боелі – великий донор кампанії MAGA Inc., а серед його партнерів опинилися шейх Абу-Дабі Тахнун бін Заїд Аль Нахайян та катарські бізнесмени брати Аль-Хайят, які мають спільний криптовалютний та будівельний бізнес із синами Трампа, Кушнером та Іванкою Трамп.

Схвалення цієї пропозиції означає відхилення заявки суто американської компанії Carlyle, а також передбачає, що левова частка майбутніх прибутків від колишніх активів «Лукойлу» витікатиме іноземним структурам.

Як відомо, вночі проти 28 вересня безпілотники атакували Павлівську нафтобазу «Лукойл-Югнафтопродукту» в Краснодарському краї Росії. 

Нафтобаза розташована в промисловій зоні станиці Павлівська. Її власник – ТОВ «Лукойл-Югнафтопродукт», 100% дочірня компанія «Лукойлу». Це не нафтопереробний завод: база приймає, зберігає й перевалює вже готові нафтопродукти. 

До слова, пермський нафтопереробний завод у Росії зупинив роботу після атаки українського безпілотника. Підприємство зазнало пошкоджень, через які було припинено переробку  нафти. 

Атака на підприємство сталася 25 вересня. За даними Reuters, безпілотник пошкодив технологічні установки заводу, після чого його роботу було зупинено.

Теги: санкції путін США війна росія Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Кравченко повідомив, скільки ракетні тривоги коштують країні
Скільки Україні коштує година повітряної тривоги? Відповідь Мінекономіки
30 вересня, 10:36
Трамп підтримав «білоруський сценарій» для Росії
Трамп підтримав план послаблення санкцій проти Росії – The Atlantic
29 вересня, 16:32
Володимир Зеленський та Енді Бернем зустрілися у Нью-Йорку
Британія не піде шляхом ЄС і збереже санкції проти Усманова та Фрідмана
24 вересня, 10:03
Президент Ірану демонстрував фотографію загиблого Верховного лідера Алі Хаменеї
Президент Ірану заявив, що його країна стала «жертвою тероризму» з боку США
24 вересня, 03:03
Як стверджує ЦВК, явка на виборах у Росії 19 вересня становила 44,38%
У РФ завершився другий день голосування на виборах до Держдуми
19 вересня, 21:56
Зеленський: Дякую Президенту Трампу за підписання цього надважливого закону
Зеленський подякував Трампу за підписання закону про «пекельні санкції» проти Росії
19 вересня, 01:17
Палаючий Ozon у Саратові
У Саратові горить логістичний хаб Ozon після атаки
11 вересня, 04:57
Служби продовжують працювати на місцях, встановлюючи остаточні наслідки атаки
Росія атакувала Київщину під час візиту представників Трампа: є загиблі
5 вересня, 18:59
17 березня 2022 року Андрій Оразбаєв добровільно став до лав ЗСУ 
Поліг на Дніпропетровщині. Згадаймо Андрія Оразбаєва
5 вересня, 09:00

Політика

NYT: Угода щодо російського енергетичного гіганта переплітається з війною в Україні
NYT: Угода щодо російського енергетичного гіганта переплітається з війною в Україні
На виборах до Сейму Латвії перемогла проукраїнська партія
На виборах до Сейму Латвії перемогла проукраїнська партія
На Близькому Сході загострення: Ємен оголосив про масштабну військову операцію проти хуситів
На Близькому Сході загострення: Ємен оголосив про масштабну військову операцію проти хуситів
ЄС і Канада готують посилення допомоги Україні
ЄС і Канада готують посилення допомоги Україні
Усі 10 онуків Трампа зібралися разом на рідкісному фото
Усі 10 онуків Трампа зібралися разом на рідкісному фото
«Російські гроші мають цілющу силу?». Нова робота Шредера обурила Німеччину
«Російські гроші мають цілющу силу?». Нова робота Шредера обурила Німеччину

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 жовтня 2026
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
102K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
94K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
87K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону

Новини

День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 06:15
На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
1 жовтня, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
30 вересня, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
30 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua