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РФ планує підвищити ціни на пальне для росіян на тлі дизельної угоди Трампа та Путіна – ЗМІ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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РФ планує підвищити ціни на пальне для росіян на тлі дизельної угоди Трампа та Путіна – ЗМІ
Ціни на автозаправках Росії можуть невдовзі зрости
фото: Reuters

Міненерго РФ пропонує компенсувати витрати нафтових компаній на імпорт пального за рахунок підвищення цін на автозаправках

У Росії можуть підвищити ціни на бензин і дизельне пальне на 2,1 рубля за літр. Таку пропозицію Міністерство енергетики РФ виклало у зверненні до прем’єр-міністра Михайла Мішустіна. Ініціатива має компенсувати нафтовим компаніям витрати на імпорт пального. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише «Главком».

У зверненні йдеться, що продаж імпортного бензину та дизеля за поточними цінами на автозаправних станціях приносить збитки в розмірі 13-18 рублів за літр. Це відбувається навіть з урахуванням імпортного демпфера – механізму компенсації частини витрат постачальників.

Щоб стимулювати закордонні поставки пального, Міненерго РФ запропонувало два варіанти. Перший передбачає підвищення цін на автозаправках на 2,1 рубля за літр, що має допомогти компенсувати витрати нафтових компаній.

Другий варіант – включити до формули розрахунку імпортного демпфера вартість залізничного перевезення пального з Північно-Західного федерального округу до центральної частини Росії. За даними журналістів, Мінфін РФ та уряд підтримують перший варіант, який передбачає підвищення цін для споживачів.

Обговорення можливого підвищення цін відбувається на тлі дизельних домовленостей президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Росія оголосила про намір розпочати постачання дизельного пального до Сполучених Штатів Америки. Перший танкер планують відправити вже у четвер, 22 жовтня. 

За словами віцепрем'єра РФ Олександра Новака.я, водотоннажність судна становить 40 тис. тонн. «Ми задовольнятимемо потреби США в дизелі в межах наших можливостей. Наступні танкери вирушать до США найближчим часом», – заявив Новак.

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Теги: росія дизельне пальне війна ціни путін Дональд Трамп

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