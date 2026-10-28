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Росія атакувала підприємство на Рівненщині: загинув чоловік

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Росія атакувала підприємство на Рівненщині: загинув чоловік
Рятувальникам вдалося локалізувати вогонь
фото: Олександр Коваль, Рівненська ОВА

Внаслідок удару по цивільному об'єкту на Сарненщині спалахнула пожежа.

Російські війська атакували цивільне підприємство у Сарненському районі Рівненської області. Внаслідок удару загинув чоловік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Рівненської ОВА Олександра Коваля.

За словами очільника області, після атаки на території підприємства виникла пожежа. Рятувальники локалізували займання.

«На жаль, людських жертв уникнути не вдалося. Один чоловік загинув», – повідомив Коваль.

Наразі на місці удару працюють усі відповідні служби.

Інформації про тип застосованого російськими військами озброєння, масштаби руйнувань та інших можливих постраждалих у повідомленні ОВА немає.

Нагадаємо, 24 жовтня російські війська також атакували цивільне підприємство у Сарненському районі. Тоді, за попередньою інформацією обласної влади, обійшлося без постраждалих.

Раніше «Главком» повідомляв, що 16 жовтня після російського удару на Рівненщині почалися масштабні знеструмлення.

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Теги: пожежа рятувальники

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