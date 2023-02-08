Окупанти вдарили ракетами по Чернігівщині: двоє людей загинули

Внаслідок російського удару по Семенівці загинуло двоє цивільних людей

У середу, 8 лютого, російські терористи обстріляли Чернігівську область ракетами. Про це повідомляє оперативне командування «Північ».

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Станом на 20:00 відомо, що росіяни влучили у промислову будівлю. Внаслідок російського удару по Семенівці загинуло двоє цивільних людей.

Про ракетний удар повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

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«Авіаційний приліт у Семенівській громаді. Використано дві ракети типу «повітря – земля». Інформація про жертви та руйнування уточнюється. Не ігноруйте сигнал «повітряна тривога», – пише В'ячеслав Чаус.

До слова, впродовж минулої доби російські загарбники обстріляли Куп'янський, Чугуївський і Харківський райони Харківщини. Внаслідок цього в населеному пункті одного з районів зайнялася пожежа.