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Окупанти вдарили ракетами по Чернігівщині: двоє людей загинули

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти вдарили ракетами по Чернігівщині: двоє людей загинули
Росія вдарила двома ракетами по Чернігівщині
фото: ОК Північ

Внаслідок російського удару по Семенівці загинуло двоє цивільних людей

У середу, 8 лютого, російські терористи обстріляли Чернігівську область ракетами. Про це повідомляє оперативне командування «Північ».

Станом на 20:00 відомо, що росіяни влучили у промислову будівлю. Внаслідок російського удару по Семенівці загинуло двоє цивільних людей.

Про ракетний удар повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

«Авіаційний приліт у Семенівській громаді. Використано дві ракети типу «повітря – земля». Інформація про жертви та руйнування уточнюється. Не ігноруйте сигнал «повітряна тривога», – пише В'ячеслав Чаус.

До слова, впродовж минулої доби російські загарбники обстріляли Куп'янський, Чугуївський і Харківський райони Харківщини. Внаслідок цього в населеному пункті одного з районів зайнялася пожежа.

 

Теги: пожежа земля повітря тривога росіяни

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