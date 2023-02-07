Окупанти влучили в лікарню на Харківщині

У Куп'янському районі унаслідок російських ударів пошкоджено дві житлові п’ятиповерхівки та приватний будинок

Впродовж минулої доби російські загарбники обстріляли Куп'янський, Чугуївський і Харківський райони Харківщини. Внаслідоу цього в населеному пункті одного з районів зайнялася пожежа. Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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Зазначається, що ворог завдавав ударів з мінометів, танків та артилерії.

У Вовчанську ворожий снаряд поцілив у лікарню. Унаслідок цього почалася пожежа на даху площею 150 м кв. З бомбосховища закладу евакуювали людей. Унаслідок обстрілу міста також згоріла автівка цивільних, пошкоджень зазнали приватний будинок і трансформаторний стовп.

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У Куп'янському районі унаслідок російських ударів пошкоджено дві житлові п'ятиповерхівки, приватний будинок і господарчі споруди.

Нагадаємо, триває 349-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує проводити перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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