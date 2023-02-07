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Окупанти влучили в лікарню на Харківщині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти влучили в лікарню на Харківщині
Олег Синєгубов / Telergam

У Куп'янському районі унаслідок російських ударів пошкоджено дві житлові п’ятиповерхівки та приватний будинок

Впродовж минулої доби російські загарбники обстріляли Куп'янський, Чугуївський і Харківський райони Харківщини. Внаслідоу цього в населеному пункті одного з районів зайнялася пожежа. Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Зазначається, що ворог завдавав ударів з мінометів, танків та артилерії. 

У Вовчанську ворожий снаряд поцілив у лікарню. Унаслідок цього почалася пожежа на даху площею 150 м кв. З бомбосховища закладу евакуювали людей. Унаслідок обстрілу міста також згоріла автівка цивільних, пошкоджень зазнали приватний будинок і трансформаторний стовп.

У Куп'янському районі унаслідок російських ударів пошкоджено дві житлові п'ятиповерхівки, приватний будинок і господарчі споруди.

Нагадаємо, триває 349-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує проводити перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Детальніше про ситуацію в регіонах – тут.

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Теги: Харківщина війна росія окупанти

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