Окупанти вдруге завдали ударів по Запоріжжю: зруйновані будинки, спалахнули пожежі

Близько десятка нових прильотів ракет

Російські війська вдруге за ніч обстріляли ракетами Запоріжжя. Про це повідомив в Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух.



У місті зафіксували близько 10 прильотів.

«Ворог продовжує тероризувати місто Запоріжжя. Близько десятка нових прильотів ракет. Наслідки встановлюються», - йдеться у повідомленні.

Увага! На відео ненормативна лексика!

Є руйнування житлових будинків, виникли пожежі. На місці працюють рятувальники.

Увага! На відео ненормативна лексика!

Нагадаємо, внаслідок першого ворожого обстрілу було пошкоджено інфраструктуру міста.