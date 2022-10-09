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Окупанти вдруге завдали ударів по Запоріжжю: зруйновані будинки, спалахнули пожежі

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти вдруге завдали ударів по Запоріжжю: зруйновані будинки, спалахнули пожежі

Близько десятка нових прильотів ракет

Російські війська вдруге за ніч обстріляли ракетами Запоріжжя. Про це повідомив в Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

У місті зафіксували близько 10 прильотів.

«Ворог продовжує тероризувати місто Запоріжжя. Близько десятка нових прильотів ракет. Наслідки встановлюються», - йдеться у повідомленні.

Увага! На відео ненормативна лексика!

Є руйнування житлових будинків, виникли пожежі. На місці працюють рятувальники.

Увага! На відео ненормативна лексика!

Нагадаємо, внаслідок першого ворожого обстрілу було пошкоджено інфраструктуру міста.

Теги: рятувальники місто Запоріжжя ворог Telegram

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