Окупанти вдруге завдали ударів по Запоріжжю: зруйновані будинки, спалахнули пожежі
Близько десятка нових прильотів ракет
Російські війська вдруге за ніч обстріляли ракетами Запоріжжя. Про це повідомив в Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
У місті зафіксували близько 10 прильотів.
«Ворог продовжує тероризувати місто Запоріжжя. Близько десятка нових прильотів ракет. Наслідки встановлюються», - йдеться у повідомленні.
Увага! На відео ненормативна лексика!
Є руйнування житлових будинків, виникли пожежі. На місці працюють рятувальники.
Увага! На відео ненормативна лексика!
Нагадаємо, внаслідок першого ворожого обстрілу було пошкоджено інфраструктуру міста.
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