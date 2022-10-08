Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Обстріл Запоріжжя: відомі перші подробиці

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Обстріл Запоріжжя: відомі перші подробиці
У Запоріжжі пролунали вибухи
фото: Пруф-Запоріжжя

Виникла пожежа, інформація щодо постраждалих уточнюється

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що, попередньо, внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжяя руйнувань зазнала інфраструктура. Про це Куртєв повідомив у своєму Телеграм-каналі.

«Рашисти знову атакували Запоріжжя. Попередньо, внаслідок ворожого обстрілу руйнувань зазнала інфраструктура міста. 
Більш детальна інформація з'ясовується», – йдеться у повідомленні.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух уточнив, що ворог поцілив ракетою в об’єкт інфраструктури обласного центру.

«Виникла пожежа, інформація щодо постраждалих уточнюється», – повідомив Старух.

Нагадаємо, ввечері 8 жовтня у Запоріжжі пролунали вибухи.

Зазначимо, 7 жовтня надвечір російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Зранку 7 жовтня ворог завдав ракетного удару по обласному центру Запоріжжя. Раніше рашисти атакували Запоріжжя дронами-камікадзе.

Читайте також:

Теги: Запоріжжя пожежа окупанти інфраструктура влада рашисти ворог відео

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Запорізька АЕС під російською окупацією з березня 2022 року
На Запорізькій АЕС масштабна аварія: що сталося
Вчора, 07:42
У результаті розриву касетних боєприпасів мирні мешканці зазнали серйозних травм
Запоріжжя: окупанти накрили село касетними боєприпасами, є жертви
Вчора, 11:17
Внаслідок вибуху у Запоріжжі сталося загоряння
У Запоріжжі пролунали вибухи (відео)
Вчора, 22:30

Події в Україні

Окупанти вдень з гелікоптерів обстріляли Сумщину: є поранений
Окупанти вдень з гелікоптерів обстріляли Сумщину: є поранений
Обстріл Запоріжжя: відомі перші подробиці
Обстріл Запоріжжя: відомі перші подробиці
Дуже жорсткі бої: президент назвав найскладніший напрямок на фронті
Дуже жорсткі бої: президент назвав найскладніший напрямок на фронті
У Запоріжжі пролунали вибухи (відео)
У Запоріжжі пролунали вибухи (відео)
Військові збили ще один безпілотник окупантів на Одещині
Військові збили ще один безпілотник окупантів на Одещині
Військові на сході збили російський винищувач Cу-34 (відео)
Військові на сході збили російський винищувач Cу-34 (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
251K
Власник фури, яка вибухнула на Кримському мосту, записав звернення
155K
Чи забере Україна Кубань? Зеленський прояснив позицію
56K
На Запорізькій АЕС масштабна аварія: що сталося
48K
Вибух на Кримському мосту. «Південь» звернувся до українців із попередженням
35K
Путін знайшов крайніх, або Як російська пропаганда втратила свідомість
34K
Сьогодні Кримський міст зробив Шойгу найщасливішою людиною

Новини

РФ показала фуру, що вибухнула на Кримському мосту (відео)
Вчора, 13:39
Вибух на Кримському мосту. СБУ обіцяє все розповісти після перемоги
Вчора, 13:12
Росія вже порахувала збитки від вибуху на Кримському мосту
Вчора, 11:41
Окупанти скасували всі поїзди на Крим
Вчора, 10:40
Росія заявила про теракт на Кримському мосту
Вчора, 09:21
ЗСУ знищили понтонну переправу і відбили 17 атак ворога - Генштаб
Вчора, 07:28

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту