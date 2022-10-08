Обстріл Запоріжжя: відомі перші подробиці

Виникла пожежа, інформація щодо постраждалих уточнюється

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що, попередньо, внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжяя руйнувань зазнала інфраструктура. Про це Куртєв повідомив у своєму Телеграм-каналі.

«Рашисти знову атакували Запоріжжя. Попередньо, внаслідок ворожого обстрілу руйнувань зазнала інфраструктура міста.

Більш детальна інформація з'ясовується», – йдеться у повідомленні.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух уточнив, що ворог поцілив ракетою в об’єкт інфраструктури обласного центру.

«Виникла пожежа, інформація щодо постраждалих уточнюється», – повідомив Старух.

Нагадаємо, ввечері 8 жовтня у Запоріжжі пролунали вибухи.

Зазначимо, 7 жовтня надвечір російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Зранку 7 жовтня ворог завдав ракетного удару по обласному центру Запоріжжя. Раніше рашисти атакували Запоріжжя дронами-камікадзе.