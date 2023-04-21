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У Кирилівці ворожий вертоліт впав у море, є загиблий: подробиці

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Кирилівці ворожий вертоліт впав у море, є загиблий: подробиці
У Кирилівці розбився ворожий Ка-52
фото ілюстративне

Під Мелітополем гелікоптери окупантів самоліквідовуються

У четвер, 20 квітня, у Кирилівці, яку окупанти вже встигли приєднати до Мелітополя, розбився російський гелікоптер. Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров та видання «РІА Мелітополь».

За розповідями очевидців, два вертольоти кружляли над морем у районі бази відпочинку «Золотий берег». Погода була туманною, пілот не впорався з керуванням. Одна з «пташок» самоліквідувалася, впавши приблизно за 500 метрів від берега.

Ворожі вертольоти Ка-52 ще деякий час кружляли над «братом», що тонув, потім полетіли у бік Криму.

Труп пілота затонулого вертольота хвилею винесло на центральний пляж Кирилівки.

Федоров пожартував, що «окупанти не дарма рекламують курортний сезон в Кирилівці». «Пляжі тут такі привабливі, що не встояв навіть рашистський вертоліт - і з розгону так приземлився, що й частин не збереш. Та і пілот буквально втратив голову від краси Азовського узбережжя. Такий курортний сезон нам подобається. Давайте ще», – написав він у Telegram.

Нагадаємо, 14 квітня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав потужний вибух. Це був третій вибух за добу. Попередньо, «бавовна» сталася в районі залізниці.

Нагадаємо, 13 квітня в місті теж не було спокійно – місцеві чули щонайменше два вибухи, а також стрілянину в північній частині населеного пункту. Перша «бавовна» трапилася близько 11:40 у центрі міста, загарбники відзвітували, що працювала їхня ППО (версії того, що саме збили, відрізняються). Другий вибух пролунав приблизно о 21:00 у районі аеродрому, де російські військові влаштували свою базу. Там чули і звуки стрілянини.

Теги: окупанти війна Мелітополь гелікоптер

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