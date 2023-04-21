У Кирилівці ворожий вертоліт впав у море, є загиблий: подробиці

Під Мелітополем гелікоптери окупантів самоліквідовуються

У четвер, 20 квітня, у Кирилівці, яку окупанти вже встигли приєднати до Мелітополя, розбився російський гелікоптер. Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров та видання «РІА Мелітополь».

Будь ласка, читайте текст після реклами

За розповідями очевидців, два вертольоти кружляли над морем у районі бази відпочинку «Золотий берег». Погода була туманною, пілот не впорався з керуванням. Одна з «пташок» самоліквідувалася, впавши приблизно за 500 метрів від берега.

Ворожі вертольоти Ка-52 ще деякий час кружляли над «братом», що тонув, потім полетіли у бік Криму.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Труп пілота затонулого вертольота хвилею винесло на центральний пляж Кирилівки.

Федоров пожартував, що «окупанти не дарма рекламують курортний сезон в Кирилівці». «Пляжі тут такі привабливі, що не встояв навіть рашистський вертоліт - і з розгону так приземлився, що й частин не збереш. Та і пілот буквально втратив голову від краси Азовського узбережжя. Такий курортний сезон нам подобається. Давайте ще», – написав він у Telegram.

Нагадаємо, 14 квітня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав потужний вибух. Це був третій вибух за добу. Попередньо, «бавовна» сталася в районі залізниці.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 13 квітня в місті теж не було спокійно – місцеві чули щонайменше два вибухи, а також стрілянину в північній частині населеного пункту. Перша «бавовна» трапилася близько 11:40 у центрі міста, загарбники відзвітували, що працювала їхня ППО (версії того, що саме збили, відрізняються). Другий вибух пролунав приблизно о 21:00 у районі аеродрому, де російські військові влаштували свою базу. Там чули і звуки стрілянини.